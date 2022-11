Eleven All Stars: plus qu'un match, Amine et DjMariio promettent un "très beau show"

En conférence de presse à la veille de l'Eleven All Stars, un match France-Espagne entre streameurs, les organisateurs AmineMaTue et DjMariio se sont chambrés et ont partagé leur excitation à l'idée de jouer devant 20.000 personnes en tribunes.

Les 20.000 spectateurs du stade Jean-Bouin et les milliers de viewers sur Twitch ne doivent pas s'attendre à simplement voir leurs personnalités du web favorites jouer au football. C'est un "très beau show" avec des "surprises pendant le live" que promet Amine (aka AmineMaTue) pour l'Eleven All Stars, ce match entre des figures du web français et du web espagnol prévu ce samedi soir à Paris (coup d'envoi 20h45). Preuve que des moyens importants sont déployés pour cet événement: une conférence de presse s'est tenue vendredi soir, à la veille du rendez-vous.

"Ce qui m'a surpris, c'est leur envie de bien faire"

L'occasion pour Amine, accompagné par Saïd Dorbani (co-entraîneur de l'équipe française avec le streameur Kameto) et DjMariio (co-organisateur et joueur de l'équipe espagnole), de se chambrer face aux médias, mais aussi d'exprimer leur grande joie d'avoir organisé ce Clasico du web européen. "L'Espagne, c'était peut-être le meilleur pays avec qui organiser ça. Ils ont des talents qui, comme nous, aiment beaucoup organiser des choses. Dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, ils sont dans leur coin", observe Amine.

Annoncées fin octobre, les deux équipes se sont préparées avec soin. L'équipe française a fait trois semaines d'entraînement avec deux séances hebdomadaires. "Ce qui m'a surpris, c'est leur envie de bien faire, leur disponibilité, raconte Saïd Dorbani, qui gère en temps normal l'équipe des moins de 17 ans du FC Sainte-Foy-Lès-Lyon. Certains viennent de Rennes, de Lyon, de Marseille, de la Suisse... Il y a forcément un peu de rigolade aux entraînements, mais quand il faut écouter, ils écoutent". Amine abonde: "On ne transforme pas des humains en footballeurs en un mois. Mais on s'est un peu mis au niveau et, le but, était d'être prêt dans la cohésion d'équipe. Qu'on se comprenne les uns des autres. On a fait le boulot".

"Je veux être un buffle"

Le onze de départ est déjà prêt côté français. Tout le monde aura l'occasion de se montrer. "On a préparé une belle causerie, mais il n'y aura pas besoin des les motiver", commente le coach français. Amine, qui dit s'inspirer d'Erling Haaland, jouera comme numéro 9. Quelle prestation espère-t-il proposer? "Tout ce que je veux, c'est mourir sur le terrain. Je ne m'accorde pas le droit de marcher. Je veux être un buffle", prévient-il. Avant d'admettre: "Mais rien que là, je stresse. Vous m'avez parlé de ma performance individuelle, ça m'a mis dans un autre état! Je ne veux juste pas passer à côté du match".

Du côté de l'Espagne, Ibai Llanos, qui détient le record absolu du nombre de spectateurs en direct sur Twitch, sera sur le banc de touche. Étant donné qu'il est très proche de Gerard Piqué, et comme ce dernier vient de prendre sa retraite, une implication du champion du monde espagnol aurait-elle pu être possible? "À aucun moment", répond DjMariio qui, pour avoir déjà réalisé trois matchs de ce même type devant son public, explique que c'est justement le fait de jouer seulement entre créateurs de contenu qui rend "chouette" ce genre d'événements. "Le but, c'était de sortir des mecs de leur zone de confort, qui n'ont pas l'habitude de jouer au foot de manière régulière", acquiesce Amine. "Ça va me faire bizarre", plaisante le journaliste Alexandre Ruiz, qui sera aux commentaires.

Pas de prolongation, mais une séance de tirs au but si besoin

De chaque côté, personne ne veut endosser le statut de favori. DjMariio a un argument qui rappelle les débats de la presse espagnole: "L'arbitre de demain, il est de quelle nationalité?", a-t-il rhétoriquement demandé, avant que son homologue français confirme que les acteurs seront dirigés par un officiel "très sérieux, impartial et formé par la Fédération française de football". Il n'empêche que les Espagnols, qui comptent sur plusieurs joueurs habitués à taquiner le cuir, semblent partir avec un léger avantage.

Ainsi, DjMariio table sur une victoire 5-4. Pour Amine, c'est plutôt 4-2. Saïd Dorbani, lui, imagine un 4-4 avec séance de tirs au but dans la foulée. Pour le show, ce serait parfait.