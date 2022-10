Ballon d'or: la réponse de Rothen au tacle de Benzema sur le débat des légendes du foot français

Taclé par le nouveau Ballon d’or vendredi dans une Story sur Instagram, Jérôme Rothen a répondu à Karim Benzema dans Jérôme s’enflamme sur RMC.

"Tu parles beaucoup trop. Reste concentré…" C’est en ces termes avec une photo de Jérôme Rothen lors de sa présentation à Ankaragücü en 2010 que Karim Benzema s’est adressé au membre de la Dream Team ce vendredi sur Instagram. Après son triomphe lundi à Paris, le nouveau Ballon d’or n’aurait pas apprécié certains débats, notamment à propos de son statut de légende du football français contesté (pour l'instant) par le gaucher. Surpris par ce tacle, Jérôme Rothen a répondu au Madrilène dans Rothen s’enflamme.

Karim Benzema se paye Jérôme Rothen sur Instagram © DR Instagram

"J'espère qu'il y avait aussi beaucoup d'humour de ton côté"

Et Jérôme Rothen de reprendre, plus sérieux : "Ce qui me rend triste, ce n'est pas le tweet ou la photo envoyée, c'est que Karim Benzema ait pris ça comme une attaque. Dans la semaine, on a quand même fait deux émissions de deux heures sur le Ballon d'or. On est tous dithyrambiques sur Benzema. Il n'y a rien à dire, moi le premier, c'est un joueur fabuleux, il a fait une année incroyable, on l'a dit et redit pendant deux heures. Et que sur deux heures, tu puisses émettre quelques doutes... c'est juste un avis personnel parce qu'encore une fois, ma carrière m'a permis de jouer avec de très grands joueurs comme Zidane, d'observer des joueurs qui venaient d'arriver comme Karim, que j'ai eu l'occasion de découvrir en équipe de France. Cela me permet aujourd'hui d'avoir une émission et d'être entouré aussi de champions du monde en s'éclatant à parler de foot et donner un avis sur le mot "légende."

"Peut-être que dans deux mois, il y en aura trois et que Karim en fera partie"

Le mot "légende", on peut en faire plein de traductions. On peut écarter ce mot, ce n'est pas dénigrer ce qu'a fait Karim tout au long de sa belle carrière et encore plus depuis dix ans au Real Madrid. C'est juste dire que pour moi, la légende du football français doit faire gagner son club et aussi sa sélection. Le bémol que j'ai, et c'est normal parce qu'il a eu une carrière un peu atypique en sélection... écarté pendant six ans, derrière il revient, il y a l'Euro. Je n'ai pas dit que c'était lui le responsable. Malheureusement, on reste sur cette image. Aujourd'hui il y a une Coupe du monde. Si l'équipe de France conserve son titre, ce qui serait incroyable, vous pensez une seule seconde que j'irai dire que Karim Benzema ne fait pas partie des légendes du football français? Pour moi, aujourd'hui, il y en a deux, ce sont Platini et Zidane. Peut-être que dans deux mois, il y en aura trois et que Karim en fera partie. Je lui souhaite.

Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je n'imagine pas une seule seconde que Karim soit vexé par ce que j'ai dit et qu'il pense que Jérôme Rothen, avec la carrière qu'il a, va se permettre de dénigrer notre nouveau Ballon d'or."