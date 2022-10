"Tu parles beaucoup trop": Benzema répond aux remarques de Rothen après son Ballon d'or

Karim Benzema a réagi ce vendredi aux critiques de Jérôme Rothen sur son statut au sein du football français. Le membre de la Dream Team RMC Sport a récemment expliqué lui préférer Kylian Mbappé comme leader offensif de l’équipe de France et surtout ne pas faire du buteur madrilène une légende des Bleus.

Une petite pique lâchée par la star madrilène qui ne devrait pas rester sans réponse... A l’inverse de Karim Benzema, formé à l’Olympique Lyonnais et fidèle au Real Madrid depuis 2009, Jérôme Rothen a un peu plus voyagé pendant sa carrière. Alors sous contrat au PSG, le milieu gauche avait été prêté quelques mois en Turquie en janvier 2010 sous les ordres d’un certain Roger Lemerre, ex-sélectionneur des Bleus. Une aventure exotique qui semble désormais amuser Karim Benzema. Tout juste auréolé d’un sacre au Ballon d’or mais pas encore vu comme une légende par le membre de la Dream Team RMC Sport, 'KB9' a réagi via un message partagé sur les réseaux sociaux ce vendredi.

"Tu parles beaucoup trop, a lâché le joueur de 34 ans sur Instagram en accompagnant le tout d’un cliché Jérôme Rothen à Ankaragücü en 2010. Reste concentré…"

Karim Benzema se paye Jérôme Rothen sur Instagram © DR Instagram

Rothen regrette "des bémols" pour Benzema chez les Bleus

Icône au Real Madrid et tout juste sacré meilleur joueur du monde lors du Ballon d’or, Karim Benzema suscite encore le débat. Et notamment pour Jérôme Rothen qui, s’il loue les qualités et les prestations de l’attaquant, a quand même émis un bémol à son sujet ces derniers jours et voit en Kylian Mbappé un leader offensif plus net chez les Bleus avant la Coupe du monde au Qatar.

"Le plus influent, en équipe de France? Quand les connaisseurs de foot disent Karim Benzema ils font un ensemble de sa carrière et surtout en club. C’est pour cela qu’ils disent qu’il indispensable au Real Madrid. Mais est-ce que son rôle est le même en équipe de France, s’est interrogé jeudi Jérôme Rothen sur RMC. […] En équipe de France, je suis désolé mais il y a des bémols. Parce qu’il a été par moment brillant mais aussi décevant par moment. On a plus de certitudes aujourd’hui dans les statistiques, puisqu’on aime les mettre en avant pour les attaquants, je suis désolé mais Kylian Mbappé marque plus de buts. Il est plus décisif en équipe de France que n’importe quel attaquant. Pour moi il est essentiel."

"Un problème d’ego" selon Rothen

A un mois de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), un sondage exclusif pour RMC a révélé que les Français voyaient plutôt Kylian Mbappé comme le leader des Bleus. Mais Jérôme Rothen rêve surtout d’une belle alchimie entre la star du PSG et celle du Real Madrid.

"Après c’est toujours pareil, les sondages c’est fait aussi pour mettre un peu le boxon. […] C’est un problème d’ego car l’ego prend le dessus. Quand les joueurs voient ce sondage-là et que moi je dis Kylian Mbappé plutôt que Karim Benzema. Ou si j’avais dit Benzema plutôt que Mbappé. C’est un problème d’ego c’est tout. C’est toujours pareil. Le plus important pour moi c’est qu’il y ait une alchimie dans ce groupe et que tous les attaquants soient à leur meilleur niveau. Si c’est le cas, franchement on peut aller loin."

Privé d’équipe de France pendant plusieurs années pour des raisons extra-sportives, Karim Benzema a retrouvé les Bleus juste avant l’Euro 2021. Mais après une saison fantastique à Madrid, le buteur de 34 ans rêve désormais de remporter la Coupe du monde pour sa deuxième participation après le Mondial 2014. Un titre qui le ferait définitivement entrer dans la légende du football tricolore.