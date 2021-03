Bosnie-France: les Bleus sont bien arrivés à Sarajevo

Partis du Kazakhtan ce lundi matin, les Bleus sont arrivés en milieu d'après-midi à Sarajevo, où ils affronteront mercredi soir la Bosnie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.

Le tour d'Europe est bientôt fini. Victorieux dimanche du Kazakhstan à Noursoultan (2-0) dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022, les Bleus ont passé la nuit sur place, afin de s'envoler directement pour la Bosnie-Herzégovine ce lundi, sans repasser par la France.

Arrivés en milieu d’après-midi à Sarajevo, Hugo Lloris et ses camarades ont rejoint leur hôtel situé dans l’ouest de la capitale bosnienne, à l’écart du centre-ville, et implanté au sein du parc aquatique Ilidza Thermal Riviera à deux kilomètes de l'aéroport. Un établissement qui bénéficie de piscines intérieures et extérieures, d’un spa moderne et d’une grande salle de sport, de quoi satisfaire Didier Deschamps qui souhaitait mettre l’accent sur la récupération en arrivant en Bosnie.

Entraînement mardi soir

De façon à optimiser celle-ci avant le match de mercredi soir (20h45), le staff technique avait en effet décidé d'annuler la séance du jour et de la remplacer par une séance très légère, à base d'étirements - en plus des soins - à l'hôtel. Les Bleus ne s’entraîneront donc qu'une fois avant le match, mardi à 18h au Grbavica Stadium (13.000 places).

Pour rappel, la France occupe actuellement la tête du groupe D, avec quatre points en deux matchs. La Bosnie est quatrième avec un point, mais a seulement affronté la Finlande jusqu'à présent (2-2).