Football: Claude Simonet, ancien président de la FFF, est mort à 92 ans

Président emblématique de la Fédération française de football entre 1994 et 2005, Claude Simonet est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 92 ans.

Eternellement associé à la première victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde 1998, l'ancien président de la Fédération française (1994-2005), Claude Simonet, est décédé la nuit dernière à l'âge de 92 ans.

Ancien gardien de but amateur, il a débuté après-guerre à l’Union sportive du Mans. Après avoir quitté la Sarthe, mais en restant au niveau amateur, il a porté à plusieurs reprises le maillot du FC Nantes entre 1955 et 1960. Après la fin de sa carrière sur les terrains, Claude Simonet avait gravi les échelons du football français jusqu'à occuper les fonctions de président de la Fédération française de football entre 1994 et 2005. Sa famille a informé la FFF du décès de son ancien dirigeant.

La lente arrivée au pouvoir d'un homme du cru

D'abord trésorier du district de Loire-Atlantique puis vice-président ds Canaris en charge des finances, Claude Simonet a toujours conservé un fort ancrage dans le département malgré ses accessions à différents postes au sein de la FFF dont celui de trésorier entre 1992 et 1994.

Après deux années dans ce rôle, où il a notamment croisé Noël Le Graët, le dirigeant a tenté sa chance pour la présidence de l'instance après la démission de Jean Fournet-Fayard en marge de la catastrophe de Furiani. Vu comme un homme pas encore dans le sérail, certains dirigeants de l'époque pensaient profiter de la situation pour contrôler la FFF.

Le président du doublé 98-2000

Elu en 1994, Claude Simonet va hériter d'une fédération aux abois après les échecs de l'Euro 1992 et surtout de la non-qualification pour le Mondial 1994 aux Etats-Unis. Mais après une honorable demi-finale au tournoi continental en 1996, le président de la FFF va connaître les années glorieuses de la génération des Zidane, Barthez, Blanc et Deschamps.

En 1998, à domicile, la France a remporté son premier titre à la Coupe du monde avant de confirmer sa domination deux ans plus tard en remportant l'Euro 2000.

Une fin de mandat marqué par les échecs (et une condamnation devant la justice)

Par ailleurs vice-président du CNOSF en 1996 et 2000, Claude Simonet va ensuite très vite déchanter. Après la consécration de 1998, les Bleus vont enchaîner avec une terrible désillusion en 2002. Tenants du titre, les protégés de Roger Lemerre vont prendre la porte dès le premier tour du Mondial disputé en Corée du Sud et au Japon. Une déroute sportive qui va entraîner de grosser pertes financières dans les comptes de la FFF et ainsi précipiter la chute de Claude Simonet.

Après son départ de la présidence en février 2005 dans la foulée d'un Euro 2004 décevant, son ancien vice-président Jean-Pierre Escalettes lui succédant, Claude Simonet va être accusé d'avoir dissimuler un déficit d'environ 14 millions d'euros par des jeux d'écritures comptables. S'il a clâmé son innocence, Claude Simonet a même été condamné par la justice à six mois de prison avec sursis et 10 000 € d’amende. Mais malgré cette fin d'histoire commune ternie par cette affaire, Claude Simonet restera à jamais le président de la FFF qui a soulevé en premier la Coupe du monde.