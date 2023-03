Coupe du monde: Le Graët a invité 28 proches pour la finale sur des places allouées à la FFF

Selon des informations du Monde, Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football (FFF), a fait profiter à sa famille et des amis des places allouées par la Fifa pour la finale de la Coupe du monde.

Noël Le Graët a bien fait profiter ses proches lors de la dernière Coupe du monde. Selon Le Monde, celui qui était alors président de la Fédération française de football, poste dont il a démissionné le 28 février dernier, a joué de sa grande proximité avec Gianni Infantino, président de la Fifa, pour obtenir quelques faveurs lors du dernier Mondial au Qatar. La FFF aurait ainsi reçu une vingtaine de places supplémentaires en tribunes présidentielle et officielle (en plus du quota de dix places alloué à chaque Fédération) pour assister à la finale perdue par les Bleus contre l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2) le 18 décembre 2022.

Diallo et d'autres membres du comex relégués sur des places moins bien situées

Selon Le Monde, Le Graët a alors dispatché ce surplus de billets en invitant 28 proches, dont il a payé les frais d’avion. Il a ainsi "pioché dans les places de la FFF" pour faire venir Philippe Le Goff, maire de Guingamp (Côtes-d’Armor). Deux de ses filles et une de leurs amies se sont, elles, assises en tribune présidentielle, non loin de Florence Hardouin, alors directrice générale de la FFF, et du responsable des relations internationales de la FFF, Erwan Le Prevost. Les autres proches de Le Graët avaient pris place dans la tribune officielle.

Le président de l’En Avant Guingamp (EAG), Frédéric Le Grand, des dirigeants historiques du club, leurs épouses, et un sponsor comptaient aussi parmi les invités, précise Le Monde qui indique que des membres du comité exécutif ont été relégués en tribunes sur des sièges moins bien situés, comme Mark Keller mais aussi Philippe Diallo, alors numéro 2 de Le Graët, qui assure l’intérim depuis le départ de ce dernier.

Convoyés et logés par la Fifa

Le journal précise que la Fifa avait affrété un bus pour convoyer les invités, également logés au frais de la Fédération internationale dans des hôtels. "La FIFA et Gianni avaient déjà tout réglé en amont, il y avait beaucoup de chambres vides dans les hôtels au Qatar au moment de la finale", justifie le Graët dans le Monde.

Le dirigeant, qui reste en charge du bureau de la Fifa à Paris, se targue aussi d’"être le seul dirigeant de la FFF à avoir payé sur ses deniers l’avion pour tous les gens qui [l]’accompagnaient, à [s]a charge". "J’avais fait la même chose en Russie, en 2018, conclut-il. Je fais vachement gaffe là-dessus et ne fais pas venir mes proches à l’œil."