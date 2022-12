Coupe du monde 2022: la France met fin au rêve du Maroc et affrontera l'Argentine en finale

Malmenée par une vaillante équipe du Maroc, l'équipe de France a souffert pour remporter ce mercredi sa demi-finale (2-0) de Coupe du monde 2022 grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus affronteront l'Argentine de Lionel Messi dimanche (16h) en finale.

Ils ont souffert, ils ont parfois été proches de la rupture, mais ils ont tenu bon. Avec au bout un grand bonheur. Oui, ce fut laborieux et pour le moins stressant. Il fallait avoir les nerfs solides ce mercredi pour voir l'équipe de France s'offrir une nouvelle finale de Coupe du monde, quatre ans après son sacre en Russie. Ce sera ce dimanche (16h heure française) contre l'Argentine d'un Lionel Messi en mission. Une ultime bataille, une de plus après avoir mis fin - très difficilement - au rêve du Maroc (2-0), qui devra se contenter d'un match pour la troisième place samedi contre la Croatie.

Au moment d’entrer sur la pelouse pour cette demi-finale, les Bleus ont forcément en tête une statistique : en cinq matchs joués dans ce tournoi, aucun adversaire n'a su marquer un but aux Lions de l’Atlas. Seul Nayef Aguerd a trompé Yassine Bounou avec un csc malheureux face au Canada en phase de groupes. Alors comment forcer ce verrou marocain ? Quelle tactique employer pour faire plier la muraille Yassine Bounou ? Des heures de débat et de réflexion pour une réponse apportée au bout de cinq minutes. Il suffit peut-être d’avoir Theo Hernandez dans son équipe. Sur une tentative contrée de Kylian Mbappé, le Milanais surgit pour ouvrir le score d’une demi-volée croisée et piquée du pied gauche (5e). Imparable. Et de bon augure pour les Bleus ?

Des Bleus sérieusement malmenés

Sauf que les hommes de Walid Regragui n’ont pas du tout été assommés par ce but. Ni par la sortie cinq minutes plus tard de Romain Saïss, trop diminué physiquement pour pouvoir rester. Privés de leur capitaine, mais aussi d’Aguerd, annoncé titulaire mais finalement remplaçant, et donc menés au score, les Marocains ont montré du cran pour relever la tête, avec pléthore de duels gagnés et beaucoup de qualité dans les sorties de balle. Dans un Al-Bayt Stadium (Al-Khor) largement acquis à leur cause, avec une véritable marée rouge en tribunes, ils ont réussi à mettre beaucoup d’intensité, tout en se faisant peur à plusieurs reprises. Comme sur ce missile de Giroud sur le poteau (17e) ou cette frappe non cadrée de l’ex-Montpelliérain (35e).

Mais Lloris a lui aussi été sollicité. Beaucoup trop, même. Déjà vigilant sur un premier essai d’Azzedine Ounahi (10e), il est obligé de sortir le grand jeu avant la pause pour détourner, avec son poteau, un retourné acrobatique totalement dingue du défenseur Jawad El Yamiq (44e). Au retour des vestiaire, c'est Ibrahima Konaté, propulsé dans le onze de départ en l'absence de Dayot Upamecano, malade comme Adrien Rabiot (remplacé lui par Youssouf Fofana), qui sauve la maison française. C'est le jeune joueur de Liverpool qui prive Youssef En-Nesyri d'une balle de but (54e) au cours d'une seconde période mal maîtrisée par des Français sur le reculoir, bougés au milieu et peu inspirés offensivement à l'image d'un Ousmane Dembélé transparent.

Il aura fallu attendre la 79e pour voir les Bleus souffler un grand coup. Sur un numéro de soliste de Mbappé dans la surface, l'ancien Nantais Randal Kolo Muani est venu claquer le deuxième but de la soirée, d'un plat du pied en renard des surfaces au second poteau. Son premier but en sélection, une poignée de secondes seulement après son entrée en jeu à la place de Dembélé. Une incroyable fierté pour le gamin de Villepinte et un immense soulagement pour la bande à Deschamps, qui aura donc rendez-vous avec l'Argentine en finale. Pour aller chercher une troisième étoile mondiale.