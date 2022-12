EN DIRECT - Coupe du monde: suivez France-Maroc en live

Bonjour et bienvenue dans ce live

C'est le choc que toute la France et le Maroc attendent, un duel entre deux nations frères, comme l'a dit Youssouf Hadji, Marocain ayant fait la majeure partie de sa carrière en France. La France retrouve les demi-finales de la Coupe du monde, comme en 98, 2006 et 2018 (trois victoires). Pour le Maroc, c'est une première, jamais une équipe africaine n'avait atteint le dernier carré.

Si la France est favorite, attention à l'excès de confiance, le Maroc et Walid Regragui, le sélectionneur ont sorti un parcours exceptionnel et historique. C'est d'ailleurs le pari de Regragui qui "espère que la France ne respectera pas le Maroc. Sinon ce sera difficile."

Du respect, c'est sans doute ce que n'a pas eu le Maroc face à L'Espagne. Les Espagnols ont décroché le record de passes dans une coupe du monde, tout ça pour se faire sortir au terme d'une terrible séance de tirs au but. Face au Portugal, le Maroc a aussi fait preuve de sa solidité et de sa maitrise du terrain, avec en plus un beau but de En-Nesyri.

La France a eu un parcours plus contrasté: les Bleus ont relativement facilement dominé la Pologne, avant un quart de finale extrêmement disputé face à l'Angleterre. De quoi ne pas prendre de haut le Maroc, comme l'a rappelé Didier Deschamps.

Les compos seront disponibles aux alentours de 18h30. Didier Deschamps devrait aligner son équipe-type, même si deux joueurs du 11, Upamecano et Rabiot, ne se sont pas entraînés mardi soir.

Coup d'envoi à 20h. Un match à suivre sur TF1 et BeIN Sport. Il est aussi bien sûr à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde. Et bien suivre, en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.