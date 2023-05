Coupe du monde U20: l'équipe de France battue d'entrée par la Corée du Sud

Engagée dans la Coupe du monde U20 avec un effectif très, très remanié, l'équipe de France a débuté ce lundi soir son tournoi avec une défaite contre la Corée du Sud (2-1) à Mendoza (Argentine).

Un résultat qui pourrait forcément compliquer les affaires des Bleuets dans le groupe F, avant d'affronter la Gambie (25 mai) et le Honduras (28 mai). Même si, pour rappel, la troisième place pourrait être qualificative pour les huitièmes de finale.

Un pénalty généreux pour reduire le score

Dix ans après le triomphe de la bande à Pogba à Istanbul, les Bleuets sont tombés de haut au pied de la Cordillère des Andes, payant cher leur naïveté en défense. Incapables d'assurer leurs arrières sur leur corner, ils ont été sanctionnés par les Sud-Coréens qui n'avaient strictement rien montré jusque-là: sur une contre-attaque supersonique, le capitaine Lee Seungwon a conclu d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation (1-0, 22e).

Alors que les Français tentaient de recoller en deuxième période, les Sud-Coréens ont encore fait preuve de réalisme et enfoncé le clou sur coup franc, l'immense Lee Youngjun coupant la trajectoire pour faire le break (2-0 64e). Six minutes plus tard, les hommes de Landry Chauvin ont bénéficié d'un coup du sort salutaire, l'arbitre leur ayant accordé un penalty très généreux que le capitaine Alan Virginius a transformé (2-1, 70e). Mais s'ils ont poussé en fin de match, ils n'ont jamais réussi à égaliser.

"On est frustré, on n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble mais quand tu n'es pas efficace en attaque et en défense, tu te fais punir, a glissé Florent Da Silva au micro de La chaîne L'Equipe. On a encore deux matchs, il va falloir vite se reprendre."