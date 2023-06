EN DIRECT - Equipe de France: "Un ou deux jours à mal digérer", Griezmann revient sur le brassard de capitaine donné à Mbappé

Antoine Griezmann est revenu dimanche sur le capitanat en équipe de France. Le joueur de l’Atlético de Madrid était candidat pour récupérer le brassard après les retraites d’Hugo Lloris et Raphaël Varane mais Didier Deschamps a opté pour Kylian Mbappé : "Dur, c’est difficile parce que j’ai 32 ans. Même si j’ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin, a déclaré Grizou dans l’émission Téléfoot. J’ai mis un jour et demi ou deux jours à mal digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça."