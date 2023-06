Gibraltar-France: comment Deschamps et Samba ont secoué les Bleus à la pause

Pas pleinement convaincu par le visage affiché par son équipe en première période contre Gibraltar, Didier Deschamps l'a fait comprendre à ses joueurs à la pause. Titulaire pour la première fois en sélection, Brice Samba a aussi pris la parole dans le vestiaire.

C’est presque une surprise. Au moment de regagner leur vestiaire à la mi-temps, vendredi, les Bleus ne mènent "que" de deux buts face à Gibraltar, modeste 201e nation au classement Fifa composée en partie de joueurs amateurs. Après l’ouverture du score d’Olivier Giroud dès la 3e minute, il a fallu attendre le temps additionnel de la première période (et une main du malheureux Roy Chipolina) pour voir les vice-champions du monde faire le break sur un penalty de Kylian Mbappé.

"Restez concentrés !"

Pas de quoi totalement satisfaire Didier Deschamps. Quand il retrouve ses joueurs, le sélectionneur leur fait comprendre qu’il attend beaucoup mieux de leur part, comme le montre une vidéo des coulisses de ce match publiée par la FFF.

"On a bien commencé, avec des bons enchaînements, des occasions, insiste d'abord Deschamps. Et puis on a eu moins de réussite, le gardien est là aussi. Le dernier quart d’heure, ça ressemble moins à quelque chose même s’il y a eu des situations de centres et des frappes. Mais restez concentrés sur la moindre passe ! On peut mieux faire, il faut mieux faire ! Il y a 45 minutes, il y aura des changements mais tant qu’on peut être efficaces, on l’est. On fait en sorte de l’être, à vous !"

Son adjoint Guy Stéphan embraye : "On peut faire mieux les gars ! Faites ce que vous faites à l’entraînement : jeu court, rapide, temps forts, temps faibles." Aligné pour la première en équipe de France, et pas loin de se prendre un but venu d’ailleurs sur une tentative de lob de 50 mètres, Brice Samba prend aussi la parole pour encourager ses coéquipiers. "Allez les mecs, encore, encore, concentrés !", lance le portier lensois, pas du tout intimidé pour ses débuts sur la scène internationale.

Sans forcer leur talent, les Bleus l’emportent finalement 3-0 à Faro, au Portugal, avec un csc d’Aymen Mouelhi en fin de partie (78e). Une troisième victoire en autant de matchs disputés dans les qualifications de l'Euro 2024 qui leur permet de conforter leur première place dans le groupe B. Dans le vestiaire, Deschamps semble s'en contenter : "C’est ça de fait, vous avez fait le job. Avec un peu plus de réussite, en comptant les poteaux et les barres, ça aurait pu être plus lourd, mais bon..." Prochain rendez-vous lundi face à la Grèce au Stade de France (20h45).