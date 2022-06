EN DIRECT - Ligue des Nations - Autriche-France: Enfin un sursaut pour les Bleus?

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Après le Danemark et la Croatie, place à l'Autriche. C'est le troisième match de Ligue des nations des Bleus en une semaine, et on ne peut pas dire que l'équipe de France ait convaincu lors des deux premiers, qui arrivent après une longue saison. Avec 1 seul point en deux matchs, la victoire est impérative pour continuer à espérer une éventuelle qualification pour le Final Four de la Ligue des nations (dont la France est tenante du titre), mais on a bien compris que dans l'esprit de Deschamps, ces matchs servaient avant tout de préparation à la Coupe du monde.

Coup d'envoi à 20h45 sur TF1, un match à suivre aussi en direct commenté sur RMC Sport et bien sûr à la radio sur RMC avec la Dream Team et les envoyés spéciaux.