Autriche-Danemark: un trou béant se forme en plein milieu du terrain... où vont jouer les Bleus vendredi

Le Ernst-Happel Stadion, antre historique de la sélection autrichienne, a montré ses limites ce lundi lors de la réception du Danemark (1-2). Alors que l'équipe de France s’y rendra le vendredi 10 juin, l’état du stade construit en 1931 et rénové en 2005 a provoqué la colère des joueurs danois. En témoigne un gros et improbable trou en plein milieu de la pelouse.

Si d’un point de vue sportif, la soirée de Ligue des nations de lundi à Vienne a été marquée par la bonne opération du Danemark (victorieux 2-1) qui prend cinq points d’avance sur les Bleus, tenus en échec par la Croatie, elle a aussi été marquée par les incidents ayant émaillé la rencontre contre l'Autriche au Ernst-Happel Stadion.

Alors que Christian Eriksen et ses coéquipiers venaient de s’imposer 2-1 contre l’Autriche de Ralf Rangnick, les joueurs de la “Danish Dynamite” ont vu un trou béant apparaître au niveau du rond central. “Il y avait un trou qui avait probablement un demi-mètre de profondeur. C'était au milieu du terrain, et c'est sacrément dangereux si quelqu'un tombe dedans. Vous pouvez vous casser la jambe, s’est agacé Andreas Skov Olsen pour TV2 Sport. C'est dommage et je suis sûr qu'ils sont conscients qu'il faut faire mieux. Ça aurait pu ruiner une carrière aujourd'hui, mais heureusement ça ne s'est pas fait.”

En conférence de presse, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a lui aussi lancé ses quatre vérités à propos du stade viennois: "Le terrain est vraiment, vraiment misérable. Je suis assis ici avec une photo d'un énorme trou au milieu du terrain qui était directement dangereux pour les joueurs. Il est lourd et rempli de trous. Ce trou était absolument horrible. C'est un très mauvais terrain de football.”

Mais avant ce mystérieux affaissement de terrain après la rencontre, le stade avait déjà fait des siennes. Une panne de courant dans Vienne a retardé le coup d’envoi du match, initialement prévu à 20h45, d’une heure et demie. Le public qui avait déjà pris place dans l’antre autrichien a pris son mal en patience en faisant la "ola" avec le flash de leurs téléphones. Ce retard a beaucoup moins amusé Pierre-Emile Hojbjerg, buteur ce lundi, qui a qualifié l’enceinte de “stade d’amateur.”

Ironie du calendrier, le prochain match de l'Équipe de France contre l’Autriche, se tiendra dans ce Ernst-Happel Stadion le 10 juin prochain. Si d’ici là, les jardiniers ont le temps de rafistoler la pelouse autrichienne, la fédération autrichienne a déjà pris les devants en expliquant que le trou était lié aux récentes pluies qui se sont abattues sur la capitale autrichienne.