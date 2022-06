Autriche-France: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de la dernière chance des Bleus

L'équipe de France affronte l'Autriche ce vendredi à Vienne lors de la troisième journée de la Ligue des nations. Après deux premiers accrocs dans la compétition, les Bleus tenteront de l'emporter pour garder l'espoir d'une qualification pour le Final 4.

Les Bleus n'ont plus vraiment le choix. Après la défaite contre le Danemark (1-2) et le nul face à la Croatie, l'équipe de France doit l'emporter ce vendredi en Autriche lors de la troisième journée de Ligue des nations.

Maintenu malgré les craintes concernant l'état de la pelouse du Ernst Happel Stadium, le duel entre les protégés de Didier Deschamps et ceux de Ralf Rangnick se déroulera bien à Vienne et dès 20h45 à la télévision sur la chaîne TF1 (ou en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport et à la radio sur RMC).

De changements, Mbappé préservé

Troisièmes de leur groupe avec seulement un point en deux rencontres, les Bleus ont besoin d'une victoire. Pour l'obtenir, et afin de faire face à la fatigue de ses joueurs, Didier Deschamps pourrait à nouveau effectuer plusieurs dans son onze de départ afin de se frotter aux Alaba, Laimer et autre Sabitzer.

Selon les informations de RMC Sport, Ibrahima Konaté et Boubacar Kamara devraient vivre leur première titularisation. Pas moins de huit changements devraient intervenir au coup d'envoi de cette troisième rencontre par rapport à l'équipe alignée contre les Vatrenis.

Remplaçant face à la Croatie, Antoine Griezmann va avoir à charge d'animer l'attaque avec Karim Benzema, en l'absence de Kylian Mbappé, pas encore remis après son coup reçu vendredi dernier lors de la défaite face au Danemark. Après ce nouveau duel à l'extérieur contre l'Autriche, l'équipe de France retrouvera le stade de France lundi prochain pour le quatrième et dernier match de cette fenêtre internationale face à la Croatie. D'ici-là, on en saura plus sur les chances de voir les Bleus se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des nations.