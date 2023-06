Equipe de France: Deschamps ne ferme pas la porte à Kanté malgré son départ en Arabie saoudite

En fin de contrat à Chelsea, N'Golo Kanté a choisi d'imiter Karim Benzema et de poursuivre sa carrière du côté d'Al-Ittihad. Ce qui interroge sur son avenir en sélection.

Cap sur l'Arabie saoudite pour N'Golo Kanté. Le milieu de terrain a décidé de rejoindre Karim Benzema du côté d'Al-Ittihad. Sa signature pour trois saisons a été officialisée mercredi par le club de Jeddah. Cette signature signifie-t-elle la fin de sa carrière en équipe de France ?

L'exemple Gignac

Didier Deschamps s'était exprimé sur le sujet le 12 juin dernier en conférence de presse lorsqu'il était alors question de négociations de Kanté avec un club saoudien : "Je n’ai pas de position rédhibitoire. Ils peuvent aller jouer là-bas et se maintenir. Aujourd'hui je vais faire en sorte de les suivre. Ce championnat je ne sais pas comment je vais le voir. C'est des choix de carrière. L'Arabie saoudite fait en sorte d'attirer des joueurs importants, qui ont une renommée mondiale. Pour avoir des intérêts à court et moyen long terme par rapport au football."

Selon les informations de RMC Sport, il n'est aujourd'hui pas question de modifier quoi que soit après la signature du champion du monde 2018 à Al-Ittihad. On se souvient que le sélectionneur des Bleus avait fait appel à André-Pierre Gignac alors qu'il était parti jouer au Mexique, aux Tigres de Monterrey. A l'inverse, il n'a jamais rappelé Blaise Matuidi quand il a décidé de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis à Miami.

Dans le même temps, il faut reconnaître que depuis le Mondial au Qatar des joueurs comme Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Youssouf Fofana ont gagné en expérience en l'absence sur blessure de l'ex-milieu de Chelsea. Kanté n'a plus joué en équipe de France depuis un an et une rencontre de Ligue des Nations contre le Danemark. A 32 ans et 53 sélections, Kanté a peut-être conscience qu'en s'exilant en Arabie saoudite, il sera compliqué pour lui de retrouver les Bleus à moins d'un sacré concours de circonstances ou de nombreux blessés au milieu de terrain à l'automne prochain.