Equipe de France: Deschamps assure qu'il ne fermera pas la porte des Bleus à Kanté (ou à d'autres) en cas de départ en Arabie saoudite

Didier Deschamps a confirmé ce vendredi que N'Golo Kanté ou les joueurs rejoignant l'Arabie saoudite conservaient une chance de porter le maillot de l'équipe de France. Le sélectionneur tricolore a confié ne pas avoir appelé le milieu de Chelsea et des Bleus pour lui parler de son mercato estival.

Après Karim Benzema, place à N'Golo Kanté? En fin de contrat à Chelsea, le champion du monde 2018 est courtisé par le club saoudien de Al-Ittihad lors du mercato estival. Moyennant une offre XXL, le récent champion espère convaincre le milieu français de signer dans le Golfe. Un éventuel départ qui ne ruinerait pas ses chances d'être sélectionné en équipe de France selon Didier Deschamps malgré son absence dans le groupe pour les éliminatoires de l'Euro 2024 face à Gibraltar et la Grèce (les 16 et 19 juin).

"Vous voulez vérifier si les infos sont bonnes ou pas, a d'abord plaisanté le sélectionneur ce vendredi face à la presse avant de répondre plus sérieusement. Je n'ai pas d'avis, il y a des périodes comme cela. Il y a eu avant d'autres pays qui ont lancé des campagnes pour mettre en valeur des championnats nationaux. Il y a eu les Etats-Unis, les pays asiatiques et maintenant c'est l'Arabie saoudite. La décision revient aux joueurs de par leur situation. N'Golo Kanté en fait partie. Je n'ai pas de position rédhibitoire au fait que des joueurs puissent aller jouer là-bas et se maintenir. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de les suivre."

"Il peut y avoir d'autres joueurs français"

Forfait lors du Mondial 2022 et après une saison perturbée par les blessures à Chelsea, N'Golo Kanté pourrait bien franchir le pas et dire au-revoir au football européen à 32 ans. Le chouchou des supporters tricolores ne sera peut-être pas le seul à en croire son coach en sélection.

"Ce sont des choix de carrière à des moments importants pour les joueurs. Qui sera concerné? Il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas, a encore estimé Didier Deschamps. Je ne vais pas vous donner la réponse concernant N'Golo Kanté. Il peut y avoir d'autres joueurs français. L'Arabie saoudite fait en sorte d'attirer des joueurs importants qui ont une renommée mondiale pour valoriser le championnat et certainement pour avoir des intérêts à moyen et long terme plus importants par rapport au football."

Deschamps n'a pas appelé Kanté

Au moment de prendre une décision aussi importante pour sa carrière, N'Golo Kanté aurait pu demander son avis à Didier Deschamps. Toutefois, l'entraîneur national a rappelé qu'une telle décision n'était pas de son ressort.

"Est-ce que j'ai songé à appeler N'Golo Kanté? Elle est bonne celle-là. Non, j'échange régulièrement avec les joueurs. Soit de ma propre initiative, soit de la leur mais s'il y a une décision à annoncer, c'est à eux de le faire. Je ne vais pas vous faire part des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres. Ce n'est pas mon rôle de les conseiller. Je peux leur donner un avis mais cela restera leur décision car c'est leur carrière."