Equipe de France: Diaby raconte son dernier match avec Fofana au Stade de France... en 2010

Moussa Diaby et Youssouf Fofana, tous deux appelés en équipe de France, ont déjà joué ensemble au Stade de France lorsqu'ils étaient enfants. L'ailier du Bayer Leverkusen raconte à RMC Sport.

De retour en équipe de France après avoir manqué la Coupe du monde au Qatar, Moussa Diaby (23 ans) ne retrouve pas seulement le maillot bleu et le château de Clairefontaine. Ce rassemblement est aussi l'occasion de grandes retrouvailles avec Youssouf Fofana (24 ans) qu'il connaît très bien. Tous deux nés à Paris, l'ailier du Bayer Leverkusen et le milieu de terrain de l'AS Monaco sont amis. Ils ont même joué dans la même équipe de la capitale avant d'arriver dans le monde professionnel.

"Notre dernier match ensemble, c’était au Stade de France", se souvient Moussa Diaby au micro de RMC Sport après avoir vu une vidéo de Youssouf Fofana lui demandant s'il se souvenait de ce moment qui remonte à 2010.

"Quelque chose qu’on n’oubliera jamais"

"C’était la finale de la coupe du 93 (Seine-Saint-Denis, ndlr) contre le FC Solitaires, raconte-t-il. On était menés 4-1 à la mi-temps. On est revenus en deuxième période avec l’envie de gagner cette finale. Quand on joue une finale de coupe du 93, en jeunes, en plus au Stade de France, c’est un truc de fou. On revient en deuxième période avec l’envie d’accélérer le jeu. Il sourit parce qu’il sait que j’ai fait la différence dans cette finale, avec beaucoup de passes décisives de sa part. C’était un moment vraiment incroyable avec l’Espérance Paris 19e. Je pense que c’est quelque chose qu’on n’oubliera jamais".

Treize ans plus tard, "c'est fou" pour Moussa Diaby de jouer avec Youssouf Fofana en équipe de France: "Ça montre qu’on a bien travaillé, même si tout n’a pas été facile. Aujourd’hui, on est là, on est très contents et on remercie surtout les personnes qui étaient là pour nous et nos familles". Et peut-être qu'ils partageront des minutes sur la pelouse du Stade de France, ce vendredi 24 mars contre les Pays-Bas (20h45) pour le début des éliminatoires de l'Euro 2024.

Après l'Espérance Paris 19e, Moussa Diaby avait rejoint le centre du formation du Paris Saint-Germain en 2013. Youssouf Fofana était parti au Red Star, avant de passer par la JA Drancy et de finalement intégrer les équipes de jeunes du RC Strasbourg en 2017.