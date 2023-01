Monaco: la mise au point de Youssouf Fofana après ses propos sur le PSG

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Youssouf Fofana, a profité de sa présence en conférence de presse ce jeudi pour revenir sur ses paroles très commentées au sujet de son envie de rejoindre un jour le PSG.

Un vice-champion du monde qui évoque son attirance pour le PSG en plein mercato, forcément, ça fait du bruit. Samedi, dans l’émission Quelle Epoque, sur France 2, Youssouf Fofana n’a pas caché son souhait de porter, un jour, le maillot du club parisien. "Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi", a déclaré le milieu de l’AS Monaco, se défendant toutefois de faire un appel du pied aux Parisiens ("J’ai dit que ça me ferait rêver parce que c’est chez moi mais on est dans le monde du foot"). Evidemment, il n’en fallait pas davantage pour que ses propos soient abondamment repris dans les médias. Un peu trop au goût du joueur (et sans doute de son club) qui a fait une mise au point ce jeudi en conférence de presse.

"Je n’ai jamais dit que c’était un objectif"

"C’est un moment de l’émission qui a été retenu. Il a été un peu décontextualisé, a nuancé Fofana. On m’a posé une question sur un ton humoristique. J’ai essayé d’y répondre. Je pense que ça n’a pas été bien reçu. J’ai dit que c’était un rêve, je n’ai jamais dit que c’était un objectif. Je n’ai jamais dit que je voulais forcément y aller. Depuis que je suis à Monaco, je n’ai jamais affiché mes ambitions aussi grandement. Ce n’est pas dans cette émission que je vais commencer."

Avant de se frotter à l’OM samedi soir (21h) pour le compte de la 20eme journée de Ligue 1, le Monégasque a peut-être trop parlé et promet qu’il a bien retenu la leçon : "Ça arrive, ça m’apprendra pour la prochaine fois", conclut-il.