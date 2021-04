Equipe de France féminine: Diacre retient trois Lyonnaises malgré le cluster à l'OL

Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France féminine, a retenu trois joueuses de Lyon, dont l'effectif est touché par des cas de coronavirus, dans la liste pour les matchs amicaux face à l'Angleterre et les Etats-Unis.

L'absence de joueuses lyonnaises dans la liste de l'équipe de France était possible après les nombreux cas de coronavirus dans les rangs de l'effectif. Mais Corinne Diacre a finalement décidé d'en retenir trois dans un groupe élargi de 26 joueuses pour les matchs amicaux face à l'Angleterre le 9 avril à Caen (21h10) et les Etats-Unis le 13 avril au Havre (21h10). Sakina Karchaoui, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ont été appelées.

"On va respecter l'isolement de sept jours qui prendra fin lundi prochain et elles pourront nous rejoindre si leur test PCR est négatif", a expliqué la sélectionneure qui a anticipé d'éventuels forfaits en cas de test positif en élargissant son groupe. Elle s'est assurée du protocole sanitaire auprès de son staff médical. "A partir du moment où les tests PCR sont négatifs, il n'y avait aucune raison de se passer de ces joueuses."

Au moment de cette annonce, le club rhodanien a annoncé quatre nouveaux cas positifs, qui s'ajoutent aux six premiers autres. Corinne Diacre assume sa décision en précisant que les trois Lyonnaises retenues ne figuraient pas parmi les cas positifs. La technicienne explique ne "pas avoir vu" l'appel de Jean-Michel Aulas, l'invitant à se passer de ses joueuses pour ces confrontations face aux Anglaises et Américaines, championnes du monde en titre et tombeuses des Françaises en quarts de finale.

Plusieurs cadres lyonnaises manqueront tout de même à l'appel dont Wendie Renard, Amel Majri et Delphine Cascarino, récemment testées positives. La milieu bordelaise Charlotte Bilbault, pilier de la sélection, a été opérée mercredi à un genou et fait partie des absentes.

Le groupe de l'équipe de France

Gardiennes: Solène Durand (Guigamp), Pauline Peyraud-Magnin (Atletico Madrid), Constance Picaud (Havre AC)

Défenseures: Estelle Cascarino (Bordeaux), Elisa de Almeida (Montpellier), Sakina Karchaoui (Lyon), Grace Kazadi (Atlético Madrid/ESP), Perle Morroni (Paris SG), Eve Perisset (Bordeaux), Julie Thibaud (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atletico Madrid)

Milieux: Kenza Dali (West Ham), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Ines Jaurena (Bordeaux), Oriane Jean-François (Paris FC), Léa Khélifi (Dijon), Ella Palis (Bordeaux)

Attaquantes: Viviane Asseyi (Bayern Munich/GER), Sandy Baltimore (Paris SG), Kadidiatou Diani (Paris SG), Julie Dufour (Bordeaux), Valéry Gauvin (Everton/ENG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Eugénie Le Sommer (Lyon)