Équipe de France féminine: record d'audience pour les Bleues face au Canada

1,4 million de téléspectateurs étaient devant W9 mardi soir pour suivre le match France-Canada, à trois mois du Mondial féminin 2023.

L'effet Hervé Renard, sans doute. Le match remporté 2-1 par l'équipe de France féminine de football face au Canada a réuni en moyenne 1,4 million de téléspectateurs.

Cela représente une part d'audience de 6,8% pour W9, qui a notamment dû faire face à la concurrence des quarts de finale de Ligue des champions masculine. La chaîne du groupe M6 était cinquième de cette soirée dominée par France 3 (4,35 millions de téléspectateurs pour Alex Hugo, la fin des temps).

Cette audience constitue un record pour les Bleues sans compter les matchs de Coupe du monde ou d'Euro. L'été dernier, pour l'Euro 2022, la demi-finale France-Allemagne avait réuni plus de 7 millions de télespectateurs sur TF1 et Canal+.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les meilleurs matchs de Ligue des champions

Toujours pas de diffuseur pour le Mondial

En marge du rassemblement de l'équipe qui s'est achevé avec cette victoire contre le Canada, le nouveau sélectionneur Hervé Renard a multiplié les appels aux diffuseurs pour qu'ils achètent les droits audiovisuels de la Coupe du monde féminine, prévue cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). "On a besoin de vous", a-t-il lancé à plusieurs reprises aux médias, alors que la Fédération française de football prévoit d'annoncer jeudi le lancement d'un appel d'offres pour la saison prochaine en D1 et pour les Bleues.