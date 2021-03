Equipe de France: Le Graët aimerait finalement voir Mbappé aux JO

En pleine campagne pour sa propre succession à la présidence de la FFF, le patron de la Fédé Noël Le Graët a dit ce mercredi sa volonté de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Et éventuellement de participer aux Jeux olympiques l'été prochain...

Les semaines passent, et le discours de Noël Le Graët change... Début février, dans une interview à Franceinfo, le président de la FFF avait écarté l'hypothèse de voir Kylian Mbappé participer aux prochains Jeux olympiques avec l'équipe de France Espoirs (ou plus exactement U23). "Il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema, et pourquoi pas ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés", disait alors le patron de la Fédé.

Un mois plus tard, ce n'est plus la même chanson. En visite ce mercredi matin à la Ligue de Paris pour rencontrer certains clubs dans le cadre de la campagne pour sa propre succession, le Breton a dit sa volonté de voir Mbappé poursuivre ses aventures dans le championnat de France, et a de nouveau émis l'idée de l'envoyer représenter le drapeau tricolore au Japon.

"C’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG"

"Est-ce que j’ai envie de le voir rester en France? Evidemment, a d'abord déclaré le patron du foot français au micro de RMC Sport. La preuve, j’aimerais même qu’il aille aux JO, vous voyez comme on est exigeants. C’est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux… Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG. C’est un peu l’idole de tous les jeunes aujourd’hui."

Relancé sur la thématique olympique, Le Graët s'est ensuite montré plus confus. "Les JO? Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit 'oui, si on peut'. Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin (en C1). Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça."

En mars 2020, avant le report des Jeux olympiques d'un an, le Paris Saint-Germain avait écrit à la FFF pour lui annoncer qu'il ne laisserait pas Kylian Mbappé s'envoler pour Tokyo l'été suivant - les JO ne figurant pas dans les dates Fifa obligatoires. Il est peu probable que le club de la capitale ait changé d'avis.

Pour rappel, le tournoi olympique de football doit se tenir du 21 juillet au 7 août. Avant cela, Mbappé doit participer avec les Bleus à l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet.