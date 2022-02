Equipe de France: le grand retour d'Hamraoui, titulaire face au Brésil

Remplaçante face à la Finlande, Kheira Hamraoui est titulaire ce samedi face au Brésil (21h10), pour la deuxième journée du Tournoi de France. Une première depuis 2016 pour la milieu du PSG.

Cinq ans et demi plus tard, Kheira Hamraoui retrouve une place de titulaire dans le onze de l'équipe de France féminine. Entrée en jeu pour la dernière demi-heure face à la Finlande lors de la première journée du Tournoi de France (5-0), la joueuse du PSG est alignée devant la défense dans le 4-3-3 de Corinne Diacre. Elle sera accompagnée de sa coéquipière Grace Geyoro et de Sandie Toletti, la joueuse de Levante.

Une première depuis octobre 2016

Cette titularisation est un petit évènement pour l'ancienne barcelonaise, puisque sa dernière présence dans le onze remontait au 21 octobre 2016 lors d'un match amical face à l'Angleterre (0-0). Absente de la sélection pendant deux ans et demi, Kheira Hamraoui était entrée en jeu pour une petite minute face au Japon avant la Coupe du monde 2019, qu'elle avait suivie de loin.

Après une belle entrée en jeu face aux Finlandaises, la Parisienne voudra prouver à Corinne Diacre qu'elle a sa place dans les 23 qui s'envoleront pour l'Angleterre afin de disputer l'Euro 2022. Pour ce match face au Brésil, remake du huitième de finale du dernier Mondial remporté par les Bleues, la sélectionneure a opéré à huit changements par rapport à la Finlande. Seules Wendie Renard, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto enchaînent dans ce Tournoi de France, qui a vu les Pays-Bas prendre les rênes après leur succès face à la Finlande (3-0).