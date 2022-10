Equipe de France: les joueurs relancent le débat avec la FFF sur la convention de droits à l'image

Dans un communiqué transmis à l'AFP, les joueurs de l'équipe de France indiquent avoir transmis au président de la FFF un projet modifié de convention des droits à l'image. Le bras de fer avait été incarné par Kylian Mbappé, qui avait refusé de participer à plusieurs opérations marketing avec les Bleus.

Les joueurs de l'équipe de France ont remis ce mercredi à Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), un projet modifié de convention des droits à l'image des internationaux, ont-ils annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP. Cela survient un mois après le communiqué de la FFF disant "s'engager à réviser" cette convention "dans les plus brefs délais".

Représentés par leur capitaine Hugo Lloris, les Bleus souhaiteraient que le nouveau texte entre en vigueur en janvier 2023, après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le document proposé ramène la durée de la convention "à deux ans", et revient également sur "la clarification des droits de la FFF sur l'image collective de l'équipe de France" mais aussi sur le "droit de chaque joueur sur son image individuelle".

Mbappé avait mis en doute sa participation à des opérations marketing

"Les joueurs de l'équipe de France, par le biais de leur capitaine, ont remis ce jour (mercredi) au président de la FFF un projet modifié de convention unissant chaque joueur à sa fédération", explique le communiqué. La convention actuelle, vieille de douze ans, ne convient plus aux Bleus. Ils l'avaient fait savoir ensemble une première fois en mars dernier quand Kylian Mbappé avait mis en doute sa participation à certaines opérations publicitaires.

En septembre, la star du Paris Saint-Germain avait regretté que le projet n'avance pas. Le jour même, Noël Le Graët avait promis de "réviser" la convention "dans les plus brefs délais". Les joueurs veulent pouvoir choisir les entreprises qu'ils représentent ou non en sélection, que ce soir pour leurs convictions personnelles ou en cas de conflit entre un sponsor individuel et un sponsor de l'équipe de France.

La précédente date de 2010

La convention en cours date de 2010, elle a été signée après le scandale de Knysna, grève des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du monde, qui avait incité la FFF à mettre au point un texte rigoureux sur la représentation des internationaux.Les engagements en cours avec les sponsors empêchent de modifier la convention avant la Coupe du monde au Qatar, mais les joueurs attendent du changement en 2023. Ils souhaitent que la durée "passe à deux ans afin de pouvoir être adaptée à l'issue de chaque compétition majeure (Coupe du monde et Euro)", précise leur communiqué.