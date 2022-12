Équipe de France: les stats qui ont changé entre 2018 et 2022

Les chiffres d'Opta avant France-Angleterre (samedi, 20h) confirment l'évolution de l'équipe de France dans son jeu, dans sa capacité à attaquer et en matière d'importance du rôle de relayeur d'Antoine Griezmann.

Après quatre matchs, quels premiers enseignements tirer des matchs de l'équipe de France sur un plan statistique par rapport à 2018 ? Il est bien entendu délicat d'être définitif sur un comparatif qui oppose seulement trois matchs de poules et un huitième de finale à un tournoi complet avec des confrontations théoriquement plus difficiles. Mais des tendances se dégagent, selon les données fournies par Opta.

>> Toutes les informations sur l'équipe de France en direct sur RMC Sport

· Une attaque encore plus dangereuse

Les Bleus du Qatar sont, pour l'heure, plus dangereux que ceux de Russie. La moyenne de buts par match est sensiblement plus élevée: 2,3 contre 2,0. Le nombre d'expected goals (somme de la probabilité de but pour chaque tir en fonction de sa position) a surtout bien grimpé: 2,2 par match contre 1,31. En parallèle, le nombre de tirs par match a explosé: 17,5 contre 11,6.

Cela montre que l'équipe de France se procure bien plus d'occasions ou, du moins, met bien plus souvent les défenses adverses en alerte. Une autre ligne de stats va dans ce sens: le nombre de ballons touchés dans la surface adverse par 90 minutes est passé de 17,6 à 31,3.

Sur l'ensemble de la compétition de 2018, 14 buts avaient été marqués pour un total de 9,14 expected goals. En 2022, c'est 9 sur 8,81 avant d'affronter l'Angleterre. Les Bleus d'aujourd'hui n'ont donc pas eu besoin de la réussite de l'époque symbolisée par la demi-volée de Benjamin Pavard contre l'Argentine. Ce constat peut aussi s'expliquer par la chute d'efficacité sur les coups de pied arrêtés, qui ne représentent que 11% des buts de 2022 contre 43% en 2018.

Le comparatif 2018-2022 des stats des Bleus © RMC Sport / Opta

· Plus de maîtrise, mais moins d'efficacité derrière

Souvent décrite comme une équipe de contre, l'équipe championne de 2018 affichait une possession moyenne de 48,6%. À présent, c'est 57,9%. Ce qui explique par exemple qu'elle joue moins de duels par match (92,8 contre 117,0), même s'ils sont plus gagnés en proportion (58,5% contre 53,4%).

La maîtrise du ballon s'accompagne de statistiques moins bonnes en défense. Dans l'absolu, le nombre de buts encaissés par match n'a pas spécialement évolué (1,0 contre 0,9 en 2018). Mais il n'y a eu aucun clean sheet et le pourcentage de tirs arrêtés a chuté, passant de 70% à 56%.

· Tchouaméni et Griezmann sont précieux

À l'exception des ballons récupérés, les moyennes d'Adrien Rabiot sont sensiblement comparables à celles de N'Golo Kanté et de Paul Pogba au milieu de terrain. Pour comprendre comment cette équipe a digéré les absences des deux cadres de Moscou, il faut regarder les chiffres d'Aurélien Tchouaméni et d'Antoine Griezmann.

Les stats de Griezmann avec les Bleus aux Mondiaux 2018 et 2022 © RMC Sport / Opta

Aurélien Tchouaméni s'est mué en plaque tournante avec 89 ballons par match (65 pour Kanté, 69 pour Pogba) et un taux de passes réussies proche de la perfection (94,8%, 88 pour Kanté, 80 pour Pogba). Et si l'ancien Monégasque joue beaucoup moins vers l'avant, c'est parce qu'Antoine Griezmann est là pour ça. Avec sa position beaucoup plus reculée, le numéro 7 fait grimper toutes ses statistiques sur les ballons touchés et les passes (2,67 passes décisives espérées, 48 passes par match, 75,3% de passes réussies vers les 30 derniers mètres, 4,5 ballons récupérés par match).