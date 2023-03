Equipe de France: manque de professionalisme, soins "interdits", communication... Diani explique pourquoi elle demande le départ de Diacre

Dans un entretien pour Téléfoot, Kadidiatou Diani revient sur son choix de se mettre en retrait des Bleues. Et explique pourquoi le départ de Corinne Diacre est selon elle indispensable.

"Il est important d’avoir du nouveau parce que les filles n’en peuvent plus. C’est vraiment le cas." Dans une interview diffusée ce dimanche par Téléfoot, Kadidiatou Diani se veut très claire : pour elle, Corinne Diacre ne peut plus rester comme sélectionneure des Bleues. Le 24 février, l’attaquante du PSG (27 ans, 82 sélections), a annoncé sa mise en retrait de l’équipe de France, après celle de sa capitaine Wendie Renard, à cinq mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Il fallait vraiment être blessée pour avoir droit à une session de soins"

Marie-Antoinette Katoto s’est aussi associée à ce mouvement de fronde contre Diacre, lâchée par ses trois joueuses les plus emblématiques, fragilisée par des résultats en demi-teinte et désormais privée du soutien de Noël Le Graët. Sur TF1, Diani a expliqué précisément ce qui l’a poussé à mettre sa carrière internationale entre parenthèse. En chargeant Diacre. "Notre capitaine (Wendie Renard) a décidé de prendre la parole, c’est très courageux de sa part. Il était vraiment important de la soutenir en tant que cadre, je partage son point de vue. Je trouve qu’on manque réellement de professionnalisme en équipe de France, le staff est assez restreint aujourd’hui. C’est la sélectionneure qui décide de son staff, il n’y a pas de coach adjoint ni d’entraîneur spécifique pour les attaquantes alors que j’aimerais vraiment travailler dans le but", a-t-elle souligné.

Rappelons qu’aujourd’hui, le staff technique des Bleues est composé de trois personnes : Diacre, donc, mais aussi Gilles Fouache, entraîneur adjoint en charge des gardiennes et Anthony Grech-Angelini, adjoint en charge de la préparation athlétique. Aucune sélection majeure du football féminin mondial ne possède un staff aussi peu fourni. "Il y a aussi le fait qu’au début l’accès aux soins était quasiment interdit. Il fallait vraiment être blessée pour avoir droit à un massage ou une session de soins normale comme on pourrait l’avoir en club. On a été interpellées par ces choses. Ce n’est pas normal. Avec (Philippe) Bergeroo, mon premier sélectionneur, j’étais vraiment joyeuse quand j’arrivais en équipe de France. Je ne retrouve plus ce sentiment", a souligné Diani, qui appelle la FFF à prendre des mesures fortes après ce "cri d’alarme".

L’avenir de Diacre doit être tranché dès jeudi lors du prochain comex de la FFF. Selon Canal+, elle n'a aucune chance d’échapper à un licenciement. "Je sais que Wendie a essayé d’arranger la situation, d’avoir une discussion avec la sélectionneure, mais ça n’a pas abouti, a indiqué Diani sur Téléfoot. Ça me parait compliqué d’avancer vers un même objectif quand on a en face de nous une personne assez fermée, qui ne veut pas discuter avec sa capitaine. On est arrivées à un point de non-retour. Si on peut parler d’une rupture, alors je parlerai d’une rupture."