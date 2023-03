Equipe de France: Mbappé veut être un capitaine "fédérateur, tourné vers les autres"

En conférence de presse ce jeudi, Kylian Mbappé a livré sa vision de son nouveau rôle de capitaine des Bleus. L’attaquant veut être un élément "rassembleur, fédérateur et capable d’emmener les autres".

Nouveau cycle, nouveau capitaine, nouveau rôle pour Kylian Mbappé en équipe de France. Le natif de Bondy a dévoilé, ce jeudi, en conférence de presse à Clairefontaine, sa vision du capitanat. Choisi au lieu d’Antoine Griezmann, Mbappé a d’abord décrit, en quelques mots, ce qu’était pour lui un bon capitaine : "C’est quelqu’un qui est avant tout tourné vers l’équipe, rassembleur, fédérateur et capable d’emmener les autres dans son sillage."

L’attaquant du Paris Saint-Germain a ensuite approfondi le fond de sa pensée, et quel capitaine il souhaitait être au sein de l’équipe de France. "Il y a des fondamentaux en tant que capitaine, qu’il n’est pas possible de bouger. C’est en fonction de la personnalité de chacun, chacun est le capitaine qu’il pense être. Moi je pense que je vais être un capitaine tourné vers les autres, qui n’a pas une grande expérience dans le capitanat."

Un nouveau capitaine qui tranchera avec son prédécesseur mais qui restera fidèle à son ressenti: "Pourquoi voulez-vous que ça change ? Chacun est capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo (Lloris), Hugo n'est pas comme moi. Chaque capitaine est différent. Je ne pense pas que le coach (Didier Deschamps) m'a mis capitaine en se disant que j'allais faire exactement comme Hugo. Ou peut-être que je me trompe."

Le joueur de 24 ans est loin d’avoir le plus d’expérience au sein du groupe, et ne veut pas être perçu comme le nouveau chef du groupe. Il compte s’appuyer sur le dialogue et l’entente au sein des Bleus. "Je sais qu’on a des joueurs importants dans l’équipe. Je n’ai pas envie de décider, d’imposer, j’ai envie d’ouvrir la possibilité aux autres de s’exprimer. Je pense qu’on est un groupe uni, on l’a montré lors de nos grandes performances que lorsqu’on était tous ensemble et que chacun avait sa place, on était capable de faire de grandes choses. Ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça."

Un capitaine fédérateur, le collectif avant tout

Kylian Mbappé a ensuite été invité à décrire davantage sa philosophie, et notamment l’aspect fédérateur évoqué dès le début de la conférence de presse. "Je pense que je ne vais pas me transformer, j’ai une parole écoutée quand même dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. La meilleure des façons, c’est de penser au collectif, de toujours essayer d’amener les autres dans son sillage, d’être tourné vers le même objectif."

Le nouveau capitaine semble vouloir puiser sa force non pas dans son tempérament mais dans ce que dégage le collectif et ce qu’il a démontré entre autres lors de la dernière Coupe du Monde. "Il ne faut pas de décalage entre moi et mes coéquipiers, qu’on forme qu’un seul groupe, qu’on soit unis."

Mbappé aura l’occasion de passer aux actes après les mots ce vendredi, au Stade de France, avec le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (20h45).