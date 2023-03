Equipe de France: Samba "charrié" par les Lensois pour avoir pris des buts de Mbappé à l'entraînement

Présents conférence de presse ce jeudi avant Rennes-Lens (samedi, 21h), Franck Haise et Jonathan Gradit ont hâte d’attaquer le sprint final et la course aux places européennes. Le défenseur français est heureux que l’équipe récupère ses joueurs dont Brice Samba, taquiné à son retour à l’entraînement jeudi matin.

De retour du rassemblement international avec l’équipe de France, Brice Samba a été accueilli comme il se doit ce jeudi matin, lors de la reprise avec ses partenaires du RC Lens. Bien qu’il n’ait pas eu l’occasion d’honorer sa première sélection face aux Pays-Bas (4-0) et à l’Irlande (1-0), le gardien tricolore a quand même été chambré à l’entraînement.

Jonathan Gradit, en conférence de presse ce jeudi avec Franck Haise, en a touché deux mots aux journalistes: "Le retour de Brice Samba? Il était super heureux. Nous, on l’était aussi pour lui parce que c’était très mérité (d’être appelé avec les Bleus), de par sa saison. On a aussi suivi ça sur les réseaux sociaux. Bon, il a pris quelques buts par Mbappé donc on l’a charrié un peu ce matin", a expliqué le défenseur central.

Mike Maignan, le portier de l’AC Milan, a joué les deux rencontres dans leur intégralité, reléguant Alphonse Areola (West Ham) et Samba respectivement au rôle de deuxième et troisième gardien dans la hiérarchie. Selon Gradit, cela n’a pas dérangé son équipier en club, qu’il espère revoir avec la tunique bleue : "Pour le coup, ça s’est bien passé, il en garde une très bonne expérience. On espère, et lui aussi, qu’il sera appelé régulièrement maintenant, il le mérite. J’espère qu’il va garder ce qu’il fait de bien pour pouvoir être sur la durée avec cette sélection."

Franck Haise récupère deux joueurs

Les Lensois ont récupéré plusieurs de leurs blessés pour entamer les dix dernières journées de championnat, cruciales pour les Sang et Or. Franck Haise a annoncé le retour dans le groupe de Facundo Medina et Wesley Saïd, en plus du retour sans pépin physique des internationaux. Un point important pour Gradit, envieux de poursuivre la bonne saison des Lensois: "On a retrouvé certains joueurs seulement ce (jeudi) matin, on n’a pas trop eu l’occasion de discuter. On sait qu’ils sont fatigués de leur voyage, ce n’est jamais facile les sélections. On était très contents de se retrouver, de pouvoir commencer cette série. On espère pouvoir la gérer du mieux possible parce qu’on a bien fini et on a l’envie de rester sur ce qu’on a fait de bien sur les derniers matchs."

Après le déplacement à Rennes samedi soir, face à un concurrent pour l’Europe, le RCL affrontera d’ici la fin de saison le PSG et Monaco au mois d’avril, suivi de l’OM début mai. Des affrontements qui compteront alors qu’un retour en Ligue des champions la saison prochaine est toujours possible.