Équipe de France: vers un forfait de William Saliba

INFO RMC SPORT - William Saliba (Arsenal) s'est blessé jeudi soir en Ligue Europa. Les examens passés par le joueur, qui souffre du dos, ne sont pas rassurants et il devrait manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France.

Sorti sur blessure jeudi soir lors du match de Ligue Europa contre le Sporting Portugal, William Saliba souffre du dos. Le défenseur d'Arsenal, sorti dès la 21e minute, a passé des examens qui ne sont pas rassurants. Il devrait être forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, qui commence lundi 20 mars. Si son forfait est acté, son remplaçant pourrait être Axel Disasi ou Jean-Clair Todibo.

Pour le premier rassemblement depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar et la défaite en finale contre l'Argentine, l'équipe de France joue ses deux premiers matchs dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus affrontent d'abord les Pays-Bas à domicile (24/03) puis l'Irlande à Dublin (27/03).

>> Toutes les informations sur l'équipe de France en direct sur RMC Sport

Sa blessure complique aussi les plans d'Arsenal

En attendant un nouveau point sur sa santé, William Saliba ne sera pas dans le groupe qui va affronter Crystal Palace ce dimanche (15h00). A l'issue de la rencontre de Ligue Europa, Mikel Arteta avait déclaré que Saliba souffrait d'un "certain inconfort" et ne pouvait pas finir le match. Interrogé sur la gravité de sa blessure, le coach d'Arsenal avait répondu: "Je ne sais pas. Il a eu une gêne et n'a pas pu continuer, donc nous avons dû le sortir".

Le coach basque a perdu gros à l'occasion de cette élimination en coupe d'Europe jeudi (1-1, 3-5 tab), puisque Takehiro Tomiyasu devrait lui aussi manquer le match de dimanche. Lui aussi est sorti prématurément, à la 9e minute exactement. Son absence s'ajoute à celle du Français, qui a débuté tous les matches de Premier League aux côtés de Gabriel dans la charnière d'Arsenal. Ben White, qui a joué arrière droit toute la saison, serait un remplaçant évident, mais la blessure de Tomiyasu signifie qu'Arsenal n'a personne d'autre pour évoluer sur le côté droit.

Arteta est déjà privé d'Eddie Nketiah et de Mohamed Elneny, mais le Daily Mail assure que Gabriel, Oleksandr Zinchenko et Leandro Trossard - qui ont tous pris des coups jeudi - devraient être aptes pour affronter Palace.

"Nous avons eu des blessures tout au long de la saison, dédramatise Mikel Arteta. Emile (Smith Rowe) a été absent pendant quatre mois, (Gabriel) Jesus pendant quatre mois, Thomas (Partey) pendant un mois et demi, Alex (Zinchenko) pendant deux mois et demi, Eddie pendant un mois et demi. (...) Nous avions déjà beaucoup de blessés, mais nous avons fait face. La déception ne va pas disparaître, elle est là maintenant. Mais il y a aussi une certaine lucidité. Il reste 11 matches à jouer et nous avons une finale contre Crystal Palace. Nous devons récupérer et nous concentrer sur la victoire."