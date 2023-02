Equipe de France: Renard n’honorera plus la sélection et n'ira pas au Mondial tant que Diacre et son staff seront en place

Un vent de révolte souffle sur l'équipe de france féminine. Wendie Renard, capitaine emblématique des Bleues, annonce ce vendredi qu'elle ne portera plus le maillot de la sélection tant que la sélectionneure Corinne Diacre et son staff seront en place. Le tout à quelques mois du Mondial (20 juillet-20 août).

C’est une annonce qui va faire trembler le monde du football féminin comme jamais. Wendie Renard (32 ans), capitaine emblématique de l’Olympique lyonnais et de l’équipe de France, vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’elle n’honorera plus la sélection tant que Corinne Diacre et son staff seront en place. Le tout à quelques mois de la prochaine Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) : "C’est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Equipe de France, écrit-elle. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions."

Faisant partie des 10 joueuses les plus capées de l’histoire avec ses 142 sélections (et ses 34 buts), Wendie Renard avance des explications sportives: un staff pas assez élargi, un manque de compétences, d’exigence et de justice. Les mots sont forts : "Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale."

Diacre résistera-t-elle ?

La joueuse la plus titrée de l’histoire du football féminin, qui "aime la France plus que tout" et est animée d’une volonté de gagne peu commune, semble avoir longuement muri cette décision à cinq mois de la Coupe du monde.

Nul doute que cette annonce fera date. D’autant plus que, comme l’annonçait RMC Sport le 8 février dernier, certains dirigeants du football français menaient une réflexion quant à l’avenir de Corinne Diacre à la tête de la sélection. Après avoir surmonté de nombreuses tempêtes depuis sa prise de fonction à l’été 2017, Diacre résistera-t-elle cette fois ?