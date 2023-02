Equipe de France: où vont les Bleues de Corinne Diacre ?

Corinne Diacre a dévoilé mercredi sa liste élargie pour le Tournoi de France, dernière échéance importante avant la Coupe du monde cet été. À cinq mois de la compétition, la sélectionneure a choisi de rappeler Kheira Hamraoui. Mais citée dans l’affaire Noël Le Graët, et sans résultat probant depuis le début de son mandat en 2017, son projet pose question.

La Fédération française de football est en pleine tourmente. Et quasi aucun collaborateur de la FFF ne semble épargné de près ou de loin, avec Noël Le Graët mis en retrait, la directrice générale Florence Hardouin mise à pied à titre conservatoire et le comité exécutif face à de nombreux chantiers pour l’avenir du football français. Le nom de Corinne Diacre a même été cité dans l’affaire Le Graët. Les déclarations d’Aline Riera relatant un comportement déplacé du président envers sa sélectionneure ont fait tiquer, surtout le mutisme de cette dernière depuis la parution de l’article de nos confrères de L’Équipe.

Certains observateurs avisés des arcanes de la FFF mettent en avant que Le Graët s’est battu pour donner le poste à Diacre et la conserver sur la durée (son contrat a été renouvelé jusqu’en 2024). Lors de la conférence de presse de la liste pour le Tournoi de France, l’intéressée a d’abord lu une déclaration en préambule pour prévenir qu’elle ne parlerait pas de l’actualité de la FFF avant de garder le silence lors d’une deuxième question sur le sujet. Ce qui n’a pas donné beaucoup plus de réponses.

Une réflexion est en cours

D’après les informations de RMC Sport, certains dirigeants du football français ont pris conscience du retard pris par le football féminin et la sélection. Ils s’interrogent sur l’avenir de Diacre, sachant que les années à venir sont décisives avec la Coupe du monde 2023, les Jeux olympiques de Paris 2024, et l’Euro 2025 dont la France est candidate à l’organisation. Avec un constat effectué: aucun titre ni podium n’a été conquis par les Bleues depuis 2017 (quart de finale au Mondial à domicile en 2019, non-qualification pour les JO de Tokyo, et demi-finale à l’Euro). Et la prolongation de la sélectionneure s’est faite, comme celle de Deschamps, en catimini.

Certaines compositions de liste laissent songeurs de nombreux acteurs et joueuses. Dernier exemple en date: les Bleues vont disputer le Tournoi de France sans latérale gauche de métier. Malgré les blessures de Selma Bacha et Sakina Karchaoui, les deux premières de la hiérarchie à ce poste, Perle Morroni est absente du groupe depuis de longs mois.

Les défaites d’octobre ont laissé des traces

D’autres joueuses qui estiment ne jamais avoir eu leur chance, ou ne plus l’avoir, se sont fait une idée: "Elles ne verront plus les Bleues tant que la sélectionneure sera en place au profit d’éléments qui n’ont pas les performances escomptées mais qui sont intouchables", nous confie un dirigeant français. Pourtant la sélectionneure a annoncé une "revue d’effectif" pour ce Tournoi de France.

Après la cinglante défaite face à la Suède, Corinne Diacre n’a pas semblé touchée par le résultat dans le vestiaire, d’après nos informations. Un revers qui a pourtant laissé des traces au sein du groupe. D’autres observateurs nous décrivent certains derniers stages dont le lancement a été fait au ralenti. Ou encore des retours vidéos de matches sans consistance ou absents. Des joueuses réclament plus de moyens et de qualité au service de l’équipe de France. Il faut faire vite car la Coupe du monde approche à grands pas.