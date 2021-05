Espagne: Rothen tacle Laporte, "opportuniste"

Dans l'After Foot, ce mardi soir sur RMC, Jérôme Rothen a estimé que la naturalisation espagnole d'Aymeric Laporte, disponible pour la Roja en vue de l'Euro cet été, était un choix "opportuniste".

"Ça me dérange". Jérôme Rothen désapprouve le choix d'Aymeric Laporte, à un mois de l'Euro, d'obtenir une naturalisation lui permettant de jouer avec l'équipe nationale d'Espagne. "Tu ne peux pas être opportuniste comme ça", a regretté ce mardi soir le membre de la Dream Team RMC Sport dans l'After Foot.

Né à Agen, Aymeric Laporte avait obtenu des sélections avec les Bleuets entre 2011 et 2016. Il n'a cependant jamais eu la chance de jouer en équipe de France, y compris lorsqu'il était titulaire avec Manchester City, malgré trois convocations en 2016, 2017 et 2019. "On parle de l'équipe de France A, pas des jeunes, ni des espoirs, a souligné Jérôme Rothen. Quand tu t'inscris et que tu te sens français, tu vas en France. Tu te sens espagnol, tu vas en Espagne. Mais ne sois pas opportuniste. (...) Si on ne combat pas ça, c'est opération portes ouvertes."

"Un problème de comportement"

Jérôme Rothen estime par ailleurs que ce repli sur la Roja en dit long sur le niveau de jeu et la personnalité de l'intéressé: "Ce que je constate, c'est qu'il ne joue pas à Manchester City. Il s'est fait prendre la place par d'autres, alors que Guardiola aime ce genre de joueur qui a des qualités dans les premières relances. Ça montre peut-être aussi un problème de comportement, comme Didier Deschamps l'a confirmé".

Quelques heures auparavant sur RMC, c'est Emmanuel Petit qui a déploré ce changement de nationalité sportive, y voyant un "problème". "Je n'aime pas ça. Donc on peut choisir le pays qu'on veut? (...) Il a clamé son amour pour l'équipe de France, et d'un seul coup il se retrouve en Espagne", a-t-il déploré dans Top of the Foot.