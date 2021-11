Espoirs: deux Niçois déclarent forfait pour le rassemblement

En vue des qualifications pour le prochain Euro U21, Sylvain Ripoll devra se passer de deux joueurs pour affronter l’Arménie et la Macédoine du Nord. Blessés, les Niçois Amine Gouiri et Melvin Bard ont quitté le rassemblement et sont remplacés par Hugo Ekitike et Castello Lukeba.

Après le forfait d’Alexis Beka Beka, Sylvain Ripoll doit constater deux nouveaux blessés dans ses rangs. Ce mardi, la FFF a annoncé les forfaits de l’attaquant Amine Gouiri (21 ans) et du latéral gauche Melvin Bard (21 ans). Le premier a une contracture, tandis que le second est touché à la cheville, depuis le match de Nice contre Montpellier ce week-end (0-1).

C’est un vrai coup dur pour le sélectionneur des Bleuets qui ne pourra pas compter sur deux éléments précieux de son effectif. Pour les remplacer, l’ancien coach de Lorient a fait appel à l’attaquant de Reims Hugo Ekitike (19 ans) et au défenseur central de Lyon Castello Lukeba (18 ans). Le jeune Rémois compte quatre buts en onze matchs de championnat.

Un rassemblement déterminant

L'équipe de France est actuellement première de son groupe avec un total de 10 points. Les rencontres face à l’Arménie (11/11) et la Macédoine du Nord (16/11) pour les qualifications à l’Euro U21 restent importantes. Les Bleuets ne comptent qu’un point d’avance sur leur dauphin, l’Ukraine, qu'ils avaient réussi à battre largement lors du dernier rassemblement (5-0).

Le forfait d'Amine Gouiri sera peut-être l’occasion pour Rayan Cherki (18 ans) de briller à nouveau avec les Espoirs. D’autant que le Lyonnais fait partie de ces joueurs capables de déstabiliser une défense adverse grâce à ses dribbles, à la manière du Niçois.

Sylvain Ripoll avait même admis il y a quelques jours que c’est ce qu’il attendait de la part du joueur de 18 ans: "Le collectif doit permettre d'isoler des uns contre uns et de mettre sur orbite des joueurs capables de faire des différences individuelles. Le nombre de matchs qui se débloquent sur des situations individuelles est énorme. Certainement, j'ai estimé qu'on en manquait pour anticiper la venue de Rayan avec nous".