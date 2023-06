France-Grèce: une partie de la tribune des supporters des Bleus sacrifiée pour.... Depeche Mode

Le groupe de supporters des Irrésistibles sera privé d'une partie de son espace habituel pour le match de qualification pour l’Euro 2024 face à la Grèce ce lundi (20h45). Le Stade de France, qui se transforme régulièrement en configuration concert, reçoit samedi le groupe Depeche Mode, annoncé à guichets fermés. Pour des questions de manutention, il restera ainsi en mode spectacle ce lundi soir.

La tribune basse du groupe de supporters de l'équipe de France, Les Irrésistibles, sera reculée de 15 mètres et les blocs seront séparés d’un trou lors du match France-Grèce ce lundi (20h45) en éliminatoires de l'Euro 2024. Le Stade de France n’accueille ainsi pas seulement les Bleus : la structure est habilitée pour se transformer en scène de spectacle.

Beyonce, Harry Stiles, The Weeknd, les plus grandes célébrités s’y sont produits et samedi prochain, c’est Depeche Mode qui occupera la scène de La Plaine Saint-Denis. Pour des raisons logistiques, le Stade de France restera sous sa forme de salle de concert jusqu’à la représentation du groupe britannique des années 1980. Y compris donc lors du match des Bleus.

Le groupe de supporters des Irrésistibles a regretté l’idée de sacrifier une partie de sa tribune. Mais les supporters des Bleus n’ont pas l’intention de se laisser abattre. "On va faire du bruit quand même", pouvait-on ainsi lire sur le compte des Irrésistibles. Ce lundi soir les Bleus, premiers de leur poule, reçoivent la Grèce pour les qualifications du championnat d'Europe 2024, qui se déroulera en Allemagne. Bien qu’ils cumulent une victoire de plus que les Grecs et abordent avec sérénité cette rencontre, les encouragements de leurs supporters ne seront pas de trop.