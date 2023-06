Gibraltar-France: buteur, Mbappé revient à deux buts de Platini

Buteur sur penalty ce vendredi avec l'équipe de France face à Gibraltar, dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est revenu à deux unités de Michel Platini au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire des Bleus.

Kylian Mbappé se rapproche un peu plus de Michel Platini. Buteur sur penalty (45+3e) ce vendredi face à Gibraltar, lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, l'attaquant du PSG a signé sa 39e réalisation avec l'équipe de France soit à deux longueurs de l'ancien numéro 10.

Quatrième marqueur de l'histoire des Bleus avec 74 buts en 72 sélections, Michel Platini devrait être prochainement dépassé par Kylian Mbappé, 39 réalisations en 69 matchs internationaux. Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, avec huit réalisations, est sur une série de 22 buts sur ses 20 derniers matches sous le maillot bleu.

Giroud repousse Henry à trois longueurs

Capitaine de l'équipe de France depuis mars, Kylian Mbappé reste à 15 unités de son coéquipier en sélection Olivier Giroud. Détenteur du record de buts en équipe de France depuis le Mondial-2022, l'attaquant de l'AC Milan a ajouté une réalisation à son compteur en marquant son 54e but en sélection. Le joueur de 36 ans a trouvé le chemin des filets dès la 3e minute, de quoi gonfler son total à trois unités de plus que Thierry Henry, longtemps détenteur du record.



Giroud n'avait pas marqué lors du rassemblement de mars. Avant cela, il restait sur quatre buts au Mondial-2022, dont un doublé d'entrée contre l'Australie qui lui avait permis d'égaler l'ancienne marque de Thierry Henry. Il l'avait ensuite dépassé en marquant contre la Pologne puis l'Angleterre. Giroud a égalé aussi vendredi Henry en nombre de sélections (123). Seuls Hugo Lloris (145) et Lilian Thuram (142) comptent plus d'apparitions.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Olivier Giroud: 54 buts (123 sélections, depuis 2011)

2. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010)

3. Antoine Griezmann: 43 buts (120 sélections, depuis 2014)

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986)

5. Kylian Mbappé: 39 buts (69 sélections, depuis 2017)

6. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007)

7. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008)

8. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006)

9. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960)

. Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994)