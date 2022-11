Mbappé révèle avoir vraiment songé à arrêter l'équipe de France après l'Euro et les insultes racistes

Dans un entretien à Sports Illustrated, Kylian Mbappé revient sur son après-Euro 2021 compliqué. Et notamment sur le manque de soutien de la FFF après des insultes racistes proférées à son encontre après son penalty manqué face à la Suisse en huitième de finale.

Pas simples, les relations entre Kylian Mbappé et la FFF. Avant le conflit sur les droits d’image et les opérations marketing des internationaux en équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain et Noël Le Graët ont également entretenu des rapports compliqués au sujet des attaques racistes à l’encontre du jeune champion du monde, après son penalty manqué en huitième de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse. Le joueur du PSG révèle avoir, à ce moment-là, songé fortement à arrêter les Bleus.

Le patron de la FFF, qui a minimisé l’impact du racisme dans le football, ne s’en était pas caché. "Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux, avait déclaré Noël Le Graët au mois de juin dernier dans les colonnes du Journal du Dimanche. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. (…) Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France."

Des déclarations qui avaient alors immédiatement fait réagir l’intéressé: "Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…"

"Ce n’est pas un bon message d’abandonner"

Ce jeudi, l’attaquant parisien est revenu sur cet épisode et les tensions avec la FFF: "J’ai dit: "Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer, raconte Kylian Mbappé dans les colonnes de Sports Ilustrated. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça'."

Après un dernier rendez-vous avec le PSG face à Auxerre dimanche au Parc des Princes, Kylian Mbappé s’envolera avec les Bleus pour le Qatar pour défendre son titre de champion du monde.