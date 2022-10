Equipe de France: Le Graët calme le jeu avec Mbappé

Dans un entretien au Parisien, le patron de la FFF, Noël Le Graët, assure entretenir de bonnes relations avec Kylian Mbappé, malgré leurs récents désaccords sur la question des droits à l'image en équipe de France.

"C’est très bien qu’il y ait des échanges, du partage d’idées, c’est constructif et on va travailler." Dans une interview publiée ce mercredi par Le Parisien, dans laquelle il revient par ailleurs sur les accusations de harcèlement dont il fait l’objet, Noël Le Graët assure qu’il n’est pas en froid avec Kylian Mbappé. Entre les deux, les relations ont pourtant été très tendues, notamment en début d’année. Lors d'un rassemblement de l’équipe de France, Mbappé avait refusé de participer à une opération de sponsoring à Clairefontaine pour montrer son désaccord avec la convention liant les internationaux et la FFF pour l'exploitation de leurs droits à l'image.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

Au plus fort de cette querelle, début mai, Le Graët avait mis un gros coup de pression au joueur, qui n’avait pas franchement apprécié les menaces du patron de la FFF. Il avait calmé le jeu en septembre après avoir obtenu des garanties de la Fédération sur le droit à l'image des Bleus et avait participé aux opérations marketing organisées en marge d’un stage de l'équipe de France. Une accalmie dans ce dossier épineux… qui est loin d’être refermé. Les Bleus ont remis ce mercredi à Le Graët un projet modifié de convention des droits à l'image des internationaux.

"Il a été énoncé tant de contre-vérités"

Cela survient un mois après le communiqué de la FFF promettant de "s'engager à réviser" cette convention "dans les plus brefs délais". Ils souhaiteraient que le nouveau texte entre en vigueur en janvier 2023, après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). "On va avancer en bonne intelligence, explique Le Graët dans son interview accordée lundi au Parisien. Nous allons revoir des éléments de la convention. Les joueurs souhaitent notamment connaître, à la veille des opérations marketing, l’identité des partenaires retenus pour les shootings. Il convenait aussi de ne pas mettre toujours le même international en avant. Là encore, on a résolu le problème."

"C’est un footballeur prodigieux qui réussit dans tout ce qu’il fait, avec l’avenir devant lui, ajoute-t-il au sujet de Mbappé. Concernant notre relation, il a été énoncé tant de contre-vérités. Qu’il réclamait plus d’argent, notamment. Tout cela est faux ! Il n’a jamais contesté la répartition des droits à l’image (22 000 euros par match). Kylian fait partie des délégués avec Hugo (Lloris), Raphaël (Varane)… et c’est tant mieux. Tout s’est bien passé lors du dernier rassemblement. (…). Kylian aime profondément l’équipe de France."