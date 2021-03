Kazakhstan-France: l’improbable corner manqué par Dembélé

Ousmane Dembélé a réalisé un match remarqué lors de la victoire de l’équipe de France au Kazakhstan, ce dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-2). Auteur de l’ouverture du score, l’attaquant du Barça s’est également distingué par une chute étonnante au moment de tirer un corner.

Il n’avait plus été titulaire en sélection depuis octobre 2018. Et pour son grand retour dans le onze de l’équipe de France, Ousmane Dembélé a réussi à se montrer lors de la victoire au Kazakhstan, ce dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-2). Aligné sur l’aile droite, l’attaquant du Barça a ouvert le score d’une belle frappe croisée du droit, après un service d’Anthony Martial (20e). Le troisième but de sa carrière internationale (en 23 apparitions).

Malgré un certain déchet, le dribbleur de 23 ans a posé de gros soucis à ses adversaires directs. En les provoquant sans cesse balle au pied. Et en réussissant parfois quelques enchaînements de grande classe. Mais il s’est aussi signalé de manière assez étonnante en seconde période.

Au moment de frapper un corner sur la droite, à la 71e, l’ancien de Dortmund a totalement perdu ses appuis. Résultat, il a chuté en touchant le ballon, qui est parti derrière les panneaux publicitaires. Une scène assez rare à ce niveau de compétition, qui n’a pas manqué d’amuser les réseaux sociaux.

Ousmane Dembélé © Capture écran

"Quand il est comme ça, c’est intéressant"

Cette petite contrariété n’enlève évidemment rien à la belle prestation de Dembélé, qui semble enfin débarrassé de ses soucis physiques. De quoi ravir Didier Deschamps. "Il a marqué un but, c’est le plus important. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre des choses à leur crédit, a réagi le sélectionneur des Bleus sur TF1. Aujourd’hui, il a une capacité à répéter les efforts. Il a cette qualité technique. Il peut toujours être plus décisif mais quand il est comme ça, c’est intéressant."

Même enthousiasme chez Paul Pogba, lui aussi en jambes lors de cette victoire sur le gazon synthétique de Noursoultan. "C’est très bien. On sait qu’Ousmane peut apporter à cette équipe. Il peut encore progresser, il le sait. On le booste pour ça", a lâché le milieu de terrain de Manchester United.