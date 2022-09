La FFF à nouveau pointée du doigt pour son silence face aux violences sexuelles et au harcèlement

Une absence de réactions et de politique claire qui avait déjà été mise en cause la semaine précédente.

Première fédération sportive de France, la FFF n'est pas en pointe contre les violences sexuelles sur les mineurs, loin de là. Des accusations déjà portées par le journaliste Romain Molina dans Josimar et corroborées par différents intervenants dans un gros dossier de trois pages dans l'Equipe. De quoi raviver les accusations envers la FFF toujours accusée de faire l'autruche face aux violences sexuelles et au harcèlement.

"La FFF, on l'appelle la "Grande Muette", remarque dans le quotidien Sébastien Boueilh, qui a fondé l'association "Colosse aux pieds d'argile" qui lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs dans le sport. On ne construit rien avec eux, alors que 33 % des signalements que l'on a depuis janvier 2022 proviennent du foot. Ils ne se sentent pas concernés par ce sujet et, en se comportant ainsi, ils ne font que multiplier le nombre de victimes. Un prédateur ne s'arrête jamais."

"On a besoin d’avoir un sport un peu nettoyé d'un certain nombre de dysfonctionnements"

Dans ces mêmes colonnes, Roxana Maracineanu, ministre des sports jusqu'en juin dernier s'en prend aussi à la FFF: "C'est un manque de responsabilité et de prise de conscience."

Vendredi soir, sur BFMTV, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera avait placé la FFF face à ses responsabilités, appelant à un sport plus "nettoyé": " "Comme vous, je suis assez impatiente que tout ça se traite. Ça fait un peu longtemps que beaucoup de choses traînent. Je pense qu'on a besoin d’avoir un sport un peu nettoyé d'un certain nombre de dysfonctionnements. Le sujet des violences dans le sport, il faut qu'on arrive à l'éradiquer. Ça vaut pour les violences sexuelles, ça vaut aussi pour la violence dans les stades. Je veux retrouver des stades où on peut aller sereinement avec ses gamins regarder un match de foot."

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.