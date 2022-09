EN DIRECT - Scandale à la FFF: Le Graët, Hardouin... toutes les infos en direct

Quelques jours après les révélations compromettantes de So Foot sur les dysfonctionnements au sein de la FFF, Noêl Le Graët apparaît de plus en plus fragilisé à son poste. Le président de l'instance et sa directrice générale Florence Hardouin sont invités ce vendredi par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, pour aborder notamment les problèmes au sein de la Fédération.

L'UNFP demande "d'en finir avec le harcèlement" L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a publié un communiqué ce mardi pour revenir sur la rencontre à venir entre Amélie Oudéa-Castera et le duo Noël Le Graët-Florence Hardouin, prévue ce vendredi. "L'UNFP se prend à espérer que madame la ministre 'profiterea' de l'occasion pour rappeler à Noël Le Graët, qu'un club et son directeur général ont vu leur responsabilité engagée ces deux dernières années pour des faits constitutifs de harcèlement morale à l'encontre d'un footballeur professionnel, sans pour autant avoir été sanctionnés par les instances sportives, indique le syndicat des footballeurs, malgré la demande formelle adressée par l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu... Cela s'inscrit pourtant dans la mission de service public qui oncombe à la FFF (...) mais la Fédération manque en la matière à ses obligations, à son devoir d'exemplarité, qui est de protéger ses salariés." Avant de continuer: "Or, le silence de la Fédération, parfois son mépris pour les victimes et -pis encore- l'impunité assurée et assumée pour certains coupables bafouent ses devoirs et sa mission."



Fragilisé, Le Graët entretient le flou sur son avenir et pourrait partir avant la fin de son mandat A dix semaines de la Coupe du Monde au Qatar, la FFF traverse une période troublée. Le président Noël Le Graët, dont le mandat court jusqu’en 2024, laisse planer le doute sur son avenir à la tête de l’institution après le Mondial. >>> Notre article



Bienvenue à tous Bonjour à tous et bienvenue pour suivre en direct commenté les dernières informations liées au scandale qui éclate à la Fédération française de football (FFF) après les récentes révélations de So Foot. Selon nos informations, le ministère des Sports a invité Florence Hardouin et Noël Le Graët à un moment d'échange ce vendredi. Parmi les sujets abordés: le supportérisme, la prochaine Coupe du Monde ou encore les récentes révélations du magazine So Foot sur le fonctionnement de la FFF.