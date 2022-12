PSG: Pochettino encense la personnalité de Mbappé, "un gars très agréable à gérer"

À deux jours du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre (samedi à 20h), Mauricio Pochettino, consultant pour The Athletic, est revenu sur son expérience en tant que coach de Kylian Mbappé. Selon l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, l’attaquant tricolore est "arrogant dans le bon sens du terme".

Il est l’un des mieux placés pour parler de la gestion de Kylian Mbappé au quotidien. Entre janvier 2021 et juillet 2022, Mauricio Pochettino a eu la star tricolore, meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 (cinq réalisation) sous ses ordres au Paris Saint-Germain. Consultant pour The Athletic le temps du Mondial qatari, le technicien argentin s’est confié sur la personnalité de l’attaquant des Bleus, à deux jours du quart de finale tant attendu entre la France et l’Angleterre (samedi à 20h).

"Il a un ego, mais cet ego ne le contrôle pas"

"Bien sûr, Kylian a un ego, mais dans le bon sens du terme. Tous les grands joueurs ont un gros ego. C'est impossible de ne pas en avoir. Et il est difficile de gérer une telle pression à un si jeune âge. Mais il est très important pour moi de faire comprendre que Kylian est un gars très gentil. Il est arrogant dans le bon sens du terme. Il a un ego, mais cet ego ne le contrôle pas, ce qui arrive parfois lorsqu'un joueur atteint un tel niveau au début de sa carrière. Non, Kylian contrôle son ego, et c'est très important", a détaillé Pochettino dans les colonnes du média britannique.

"J'ai découvert au PSG que si Kylian faisait une erreur, je pouvais lui expliquer pourquoi, ce qu'il devait faire afin qu'il puisse essayer de s'améliorer à chaque match, a poursuivi l’ancien coach de Tottenham. Peut-être que les médias donnent une image différente, mais la réalité est qu'il était un gars très agréable à gérer."

Comme révélé par The Independent, les Three Lions, qui préparent ce choc contre les Bleus depuis deux ans, ont un plan déjà établi pour tenter de limiter l’influence de Kylian Mbappé. Le staff anglais estime notamment que la meilleure solution pour mettre Mbappé en difficulté est de placer en face de lui un joueur tout aussi dangereux sur le plan offensif pour exploiter ses limites défensives.

"Il y a toujours un plus et un moins dans chaque cas, a expliqué Steve Holland, adjoint de Gareth Southgate. C'est le jeu du chat et de la souris: Oui, nous devons toujours essayer de le gérer, mais nous devons aussi essayer d'exploiter les faiblesses que sa super force nous procure."