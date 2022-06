EN DIRECT - Arménie-France Espoirs : les Bleuets pour s'approcher encore un peu plus de l'Euro 2023

Les Bleuets quasi qualifiés

Avec un parcours de qualifications jusqu'à présent totalement maîtrisé (7 victoires et un nul), l'équipe de France Espoirs est assurée de terminer parmi les 2 premiers (donc de disputer les barrages dans le pire des cas) et a pratiquement son billet en poche pour l'Euro 2023 qui se déroulera en Géorgie et en Roumanie. Avec de se déplacer jeudi soir en Turquie pour affronter l'Ukraine, 2e du groupe avec 3 points de retard, les Bleuets peuvent conforter leur avance sur la pelouse de l'Arménie.