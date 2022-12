Rio Ferdinand: "Mbappé est ma seule inquiétude"

A la veille de France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, l'ancien défenseur des Three Lions est en confiance.

Beaucoup de confiance et quelques oeillières pour Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, et au Qatar pour suivre la Coupe du monde pour la BBC: "Je regarde l’équipe de France et je me dis: Mbappé est ma seule inquiétude. Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais la façon dont l’équipe d’Angleterre est bâtie, si on peut contenir Mbappé, tout le reste est géré." On sait qu'Olivier Giroud a souvent été regardé de haut en Angleterre, c'est donc une nouvelle preuve, et les choix de carrière de Griezmann et Dembélé, qui ont évité la Premier League, n'aident pas pour séduire les observateurs Outre-Manche.

"Alors que nous, si Rashford est bloqué, nous avons Foden, embraye le "pundit" de la BBC. Si Foden est bloqué, nous avons Harry Kane. Et Saka, Jude… Et même Jordan marque des buts. C’est le meilleur effectif de l’Angleterre que j’ai jamais vu. Et c’est OK si je m’emballe. C’est ce que font les fans. C’est pas la peine de me dire que je m’emballe, c’est justifié."