Scandales à la FFF: mise en cause dans une enquête, Brigitte Henriques réagit aux accusations

Concernée par les révélations du journaliste indépendant Romain Molina évoquant des cas de harcélement sexuel cachés au sein de la FFF, Brigitte Henriques, ancienne vice-présidente de l'instance et actuel patronne du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a réagi au micro d'Europe 1 ce lundi.

Brigitte Henriques se défend. Mise en cause dans une récente enquête du journaliste indépendant Romain Molina sur la Fédération française de football, l'actuelle présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et ancienne vice-présidente de la FFF (2017-2021) a réagi à ces accusations au micro d'Europe 1, ce lundi.

>> Scandales à la FFF: toutes les infos EN DIRECT

"La Fédération a prononcé un licenciement à l'encontre de l'entraîneuse incriminée. Donc ça montre bien qu'il n'y avait aucune volonté, et encore moins de ma part, d'enterrer quoi que ce soit", justifie-t-elle d'abord au sujet d'Angélique Roujas, coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec des joueuses mineures. Pour ce cas, Romain Molina reproche à la Fédération de n'avoir saisi les autorités judiciaires qu'une seule fois et de l'avoir fait sous la pression des stars de l'époque.

Une position "avant-gardiste" de la FFF sur le sujet

"Au moment où les faits se sont déroulés, je n'étais pas présente à Clairefontaine", a-t-elle poursuivi. Avant d'évoquer son parcours professionnel pour se défendre. "Quand j'étais enseignante, j'ai moi même saisi le procureur de la République avec le chef d'établissement, lorsque j'ai eu un doute et que j'ai voulu protéger une victime", a-t-elle poursuivi, allant même jusqu'à parler de position "avant-gardiste" de la FFF sur ce sujet.

Quelques jours près la publication d’une enquête de So Foot sur la FFF, de nouvelles allégations sordides ont été publiées vendredi dernier, cette fois par le média Josimar sous la plume du journaliste Romain Molina. Il met en cause la Fédération pour avoir gardé le silence sur des abus sexuels au sein de la fédération ou même à Clairefontaine pendant 40 ans.

Dans cette enquête intitulée "40 ans de silence" , Romain Molina assure que, pendant des années, Noël Le Graët, actuel président de l’instance, et d’autres hauts responsables de la Fédération ont dissimulé de multiples cas d’abus sexuels, y compris des abus sur des joueurs mineurs.