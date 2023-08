Strasbourg-Lyon: quand Blanc reproche à Vieira de snober France 98

Laurent Blanc et Patrick Vieira, sacrés champions du monde ensemble en 1998, se retrouvaient sur des bancs adverses dimanche lors du match entre Strasbourg et Lyon (2-1). L’occasion pour le premier de relancer une invitation à diner au second.

Deux champions du monde se faisaient face sur les bancs de touche, dimanche à l’occasion de Strasbourg-Lyon (2-1, 1ere journée de Ligue 1). Et Patrick Vieira, nouvel entraîneur du club alsacien, est sorti vainqueur face au technicien lyonnais, pas rancunier contre son ancien coéquipier en équipe de France. A l’issue de la rencontre, les deux champions du monde 1998 se sont brièvement salués alors qu’ils devaient répondre au diffuseur du match, Amazon Prime Vidéo.

"OK, promis je viens"

Laurent Blanc en a profité pour reprocher à Vieira ses absences répétées lors des retrouvailles entre anciens joueurs de France 98. "Arrête un peu", a ainsi lancé Blanc à Vieira, hilare. Il lui lance ainsi une invitation et ne lui laisse pas le choix de refuser "maintenant, que tu es en France". "Je viens toujours", répond Vieira avant de se faire reprendre par l’ancien défenseur des Bleus. "Tu ne viens jamais, avec 'Titi' (Thierry Henry, ndlr), vous ne venez jamais", lui rétorque ce dernier.

Son insistance semble payer: "je vais lui dire et je lui dis que je viens", assure alors Vieira. "Venez, on se régale", enfonce Blanc. "OK, promis je viens, je vais le faire", s’engage l’entraîneur strasbourgeois, qui a ensuite confirmé au micro d’Amazon Prime Vidéo la teneur de cette conversation: une invitation à diner avec les anciens de France 98.

Alexandre, supporter de Lyon : "Pour moi, on n'a pas un bon effectif. Je suis très inquiet" – 13/08 12:50

Réunis en association depuis leur sacre historique, les anciens joueurs organisent régulièrement des retrouvailles pour les anniversaires symboliques de leur succès (comme pour les 20 ans) notamment. Au début de l’été, Zinedine Zidane avait ainsi convié ses anciens partenaires sur son complexe de Five (foot à cinq) à Aix-en-Provence, pour les 25 ans du sacre. Une petite dizaine avaient répondu présent dont Zidane, Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Bernard Diomède, Alain Boghossian, Lionel Charbonnier, Christian Karembeu, Christophe Dugarry - avec qui Deschamps était brouillé - ou Roger Lemerre, entraîneur-adjoint en 1998 avant de devenir n°1 jusqu’en 2000. Mais pas Patrick Vieira, ni Thierry Henry.