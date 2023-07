France 98: Zidane, Dugarry et Deschamps réunis dans un tournoi de foot à 5 pour les 25 ans du sacre

Pour célébrer les 25 ans du titre de champion du monde décroché par les Bleus le 12 juillet 1998, Zinédine Zidane a convié ce mercredi ses anciens partenaires sur son terrain de foot à 5 d'Aix-en-Provence. Didier Deschamps, Christophe Dugarry ou encore Bixente Lizarazu vont répondre à l'appel.

C'était il y a 25 ans, déjà! Un quart de siècle jour pour jour que l'équipe de France terrassait le Brésil en finale de la Coupe du monde et entrait au panthéon du football pour la première fois.

A l'occasion de cette date anniversaire, les Bleus de 98 vont retâter du ballon ensemble sur le gazon du terrain de foot à 5 "Z5" d'Aix-en-Provence, propriété de Zinédine Zidane depuis 2011. A l'initiative du héros du 12 juillet 1998, qui avait annoncé cet événement sur les réseaux sociaux de son complexe fin juin, certains des vétérans du groupe France vont donc se retrouver ce mercredi.

Deschamps et Dugarry toujours brouillés

Une petite dizaine de champions du monde ont réussi à se libérer pour l'occasion, selon Le Parisien: Zidane évidemment, l'ancien capitaine et aujourd'hui sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, mais aussi Bixente Lizarazu, Bernard Diomède ou encore Alain Boghossian. L’Equipe assure que Christophe Dugarry, avec qui Deschamps est brouillé, sera également de la partie. Adjoint d'Aimé Jacquet en 1998 et champion d’Europe deux ans plus tard, Roger Lemerre a aussi répondu à l'invitation.

Au programme des réjouissances: un tournoi de foot à 5 entre une dizaine d’équipes, entre 14 heures et 18h30, le tout devant un public limité à 250 spectateurs privilégiés (et qui ont dû débourser 40 euros).