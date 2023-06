Equipe de France: Zidane organise un tournoi pour les 25 ans de France 98

Les champions du monde 1998 se retrouveront le 12 juillet prochain pour un tournoi sur le complexe de foot à cinq de Zinedine Zidane, pour fêter les 25 ans du premier sacre mondial de l’histoire des Bleus.

Toujours la fête 25 ans après. Zinedine Zidane a relayé sur son compte Instagram l’organisation d’un tournoi pour célébrer l’anniversaire du premier titre de l’équipe de France en Coupe du monde, le 12 juillet prochain. La date tombera vingt-cinq ans jour pour jour après la finale remportée face au Brésil (3-0) avec un doublé de "Zizou" et un but d’Emmanuel Petit.

Un casting inconnu

Pour l’occasion, Zizou organisera des retrouvailles sur son complexe de foot à 5 à Aix-en-Provence avec un tournoi regroupant plusieurs champions du monde, promet le site officiel de Z5 Sport. Les matchs se dérouleront de 14h à 18h30 sous les yeux de 250 spectateurs (nombre de places limitées) qui devront débourser 40 euros pour y assister.

"Célébrons ensemble les 25 ans de France 98 en présence de nombreux champions du monde 98", indique l'évènement sans préciser l’identité des prestigieux anciens joueurs. Selon toute vraisemblance, Zidane y assistera et jouera les maîtres de cérémonie sur le complexe qu’il a lancé en 2011 avant de créer deux autres entités à Istres et Turin.

Un dîner en janvier dernier

Après le succès historique des Bleus en 98, les anciens joueurs et certains membres du staff se sont regroupés dans l’association France 98, qui se regroupe régulièrement. La dernière réunion date du lundi 23 janvier 2023 autour d’un dîner à Paris, en pleine polémique Noël Le Graët. L’ancien président de la Fédération française de football (FFF), qui a démissionné depuis, avait prononcé quelques jours plus tôt des mots durs en direction de Zidane. Ce qui avait fait un peu plus faut chuter sa cote, déjà très basse auprès des anciens internationaux français.

Didier Deschamps, fraichement reconduit comme sélectionneur de l’équipe de France, n’avait pas assisté à ce dîner tout comme Youri Djorkaeff ou Vincent Candela présents à Monaco pour y disputer un match caritatif. Sera-t-il là avec ses anciens coéquipiers le 12 juillet prochain? Rien ne filtre pour le moment alors que certains échos évoquent quelques tensions entre certains joueurs (dont celles connues entre Christophe Dugarry, très proche de Zidane, et Deschamps). Les retrouvailles seront scrutées de très près. Même 25 ans plus tard, cela reste un évènement.