L’Ajax donne des nouvelles de Van der Sar, toujours en soins intensifs après une hémorragie cérébrale

Victime d’une hémorragie cérébrale en Croatie ce vendredi, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et Manchester United Edwin van der Sar a été placé en soins intensifs. Sur les réseaux sociaux, le club néerlandais a donné des nouvelles de son ancien directeur général. Son état est "stable mais toujours préoccupant".

Gardien emblématique de l’Ajax Amsterdam et Manchester United, Edwin van der Sar a été victime vendredi d’une hémorragie cérébrale. Via un communiqué, le club néerlandais a donné ce samedi des informations concernant l’état actuel de l’ancien portier, aujourd’hui âgé de 52 ans.

"Edwin van der Sar reste en soins intensifs pour le moment. Son état est stable mais toujours préoccupant." La formation qui a fini 3e en Eredivisie la saison dernière a également fait savoir que "la famille Van der Sar, ainsi que l’Ajax, sont très reconnaissants et profondément touchés par les nombreux messages de soutien." Les joueurs de l'Ajax ont manifesté leur soutien en portant un maillot floqué Van der Sar avec un message "Nous sommes tous avec toi Edwin".

Une dernière année compliquée

Revenu à l’Ajax en tant que directeur général, Van der Sar a récemment quitté son poste après avoir confié être "épuisé" par les critiques subies: "Je ressens maintenant le besoin de prendre mes distances, de me détendre et de faire d’autres choses", avait-il confié dans des propos relayés par De Telegraaf.

Grand nom de Manchester United grâce à son passage marquant entre 2005 et 2011, Van der Sar a aussi eu droit un message des Mancuniens sur les réseaux sociaux: "On t’envoie tout notre amour et notre force, Edwin."