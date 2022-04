Pays-Bas: pourquoi le match Vitesse-Sparta ne va durer que six minutes ce soir

Un mois et demi après l'interruption de la rencontre d'Eredivisie entre le Vitesse Arnhem et le Sparta Rotterdam pour des jets de projectile qui ont atteint le gardien Maduka Okoye, le match va pouvoir reprendre ce mardi pour... six petites minutes. Les deux équipes vont disputer le temps additionnel qui devait alors se jouer, avec des règles bien spécifiques.

"Six minutes plein gaz". Sur son compte Twitter, le Vitesse Arnhem annonce la couleur pour ce qui devrait être le match le plus étrange de l'année. Ce mardi, sur les coups de 18h45, les six dernières minutes du match entre Arnhem et le Sparta Rotterdam vont se dérouler à huis clos. Le Vitesse, mené 1 but à 0, aura donc ce petit bout de match pour venir à bout de la défense du Sparta et accrocher le point du match nul.

Pour comprendre pourquoi cette rencontre ne va durer que six minutes, il faut remonter au 4 mars dernier. Ce jour-là, le Sparta réalise un petit exploit au stade Gelredome d'Arnhem et mène sur la pelouse du Vitesse grâce à un but d'Adrian Dalmau. Alors que le match entre dans le temps additionnel, un supporter du Vitesse fait son entrée sur la pelouse et invective Maduka Okoye, le gardien du Sparta.

"C'est presque un sport différent"

Celui-ci est ensuite touché par un projectile venu des tribunes. Les deux équipes sont renvoyées aux vestiaires et les joueurs du club de Rotterdam refusent de reprendre la rencontre. Le match est interrompu. Mais contrairement aux règlement du championnat des Pays-Bas, qui stipulent qu'un match doit être rejoué en intégralité et le score remis à zéro, la Fédération néerlandaise de football décide de jouer ces six dernières minutes.

"C'est fou, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est presque un sport différent. Six minutes à essayer de ne pas encaisser de but", a expliqué Bart Vriends à De Telegraaf. Le défenseur du Sparta Rotterdam sait que ces six minutes vont être décisives dans la saison du club, qui occupe la dernière place du classement et pourrait remonter à la 16e place de barragiste en cas de succès.

Maduka Okoye, au sol, après avoir été atteint par un projectile lors du match entre le Vitesse Arnhem et le Sparta Rotterdam, le 4 mars © ANP / Icon Sport

Pour ces six minutes de jeu, les deux équipes devront respecter des règles bien particulières: les mêmes équipes seront alignées - les blessés sont autorisés à être remplacés -, les suspendus le 4 mars le sont toujours ce mardi, les entraîneurs pourront effectuer les changements qu'il leur restait le jour de l'interruption de la rencontre, et c'est Okoye, le gardien du Sparta, qui donnera le coup d'envoi.

Le Vitesse Arnhem va pousser

Seul petit changement: l'arbitre Bas Nijhuis remplace au sifflet son collègue Rob Dieperink. "C'est une situation vraiment folle. Ce sera difficile mais nous voulons vraiment tirer le meilleur parti de cette situation particulière", a expliqué Thomas Letsch, le coach du Vitesse Arnhem, sur le site du club.

6e du classement, le Vitesse est quasiment assuré de participer aux barrages qui se joueront en fin de saison en Eredivisie pour déterminer l'identité de la quatrième équipe néerlandaise qualifiée en Coupe d'Europe. Mais nul doute que les joueurs de Letsch voudront aller chercher le match nul dans ce qui sera très certainement le match le plus court et le plus intense de leur carrière.