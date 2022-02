Pays-Bas: un joueur blessé par un arbitre... et obligé de céder sa place

En Eredivisie, la rencontre entre Utrecht et Cambuur (3-2) samedi a été marquée par une scène totalement improbable. Un joueur a été involontairement blessé par l'arbitre.

Pascal Bosschaart est catégorique : "C’est une première dans l’histoire du football." Samedi, l’entraîneur de Cambuur a assisté à une scène totalement improbable lors de la défaite de son équipe contre Utrecht (3-2) dans le championnat néerlandais. A la 29e minute de jeu, alors que les joueurs de Cambuur menaient 2-0 à l’extérieur, Mees Hoedemakers a été obligé de sortir quelques instants du terrain pour se faire soigner. Jusque-là rien d’incroyable.

L'arbitre s'est excusé

Sauf que le milieu de terrain de Cambuur n’a pas été blessé par n’importe qui. Au mauvais endroit, au mauvais moment, il n’a pas vu l’arbitre lever son bras vers l’arrière et s’est donc mangé une gifle bien involontaire en plein dans l’œil. Sonné, Hoedemakers a dû être pris en charge par le staff médical sur le bord de la pelouse. Il a ensuite repris sa place, avant d’être finalement remplacé à la mi-temps, incapable de continuer.

"C'était le point de basculement. On a perdu notre joueur le plus important. Sa vision était floue. On a pris le but du 2-1 (33e), puis le 2-2 (38e). La sortie de Hoedemakers a été un tournant", a pesté Bosschaart. Son équipe a encaissé un troisième but à l’heure de jeu et est donc repartie d’Utrecht sans le moindre point après avoir mené 2-0. Mais l’entraîneur de Cambuur n’a pas voulu accabler l’arbitre : "Il était très contrarié. A la mi-temps, il est venu nous voir et s'est excusé."