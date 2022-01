PSV: après avoir "perdu l'amour pour le jeu", Pröpper prend sa retraite à 30 ans

Le milieu du PSV Eindhoven Davy Pröpper a officialisé sa décision de raccrocher ce mardi, en expliquant ne plus avoir la motivation nécessaire pour continuer à fouler les pelouses. Le joueur, qui prend donc sa retraite à seulement 30 ans, a précisé avoir "perdu l'amour pour le jeu" en raison notamment de la pandémie de Covid-19.

Depuis près de deux ans que la pandémie de Covid-19 touche le monde du sport, nombreux sont les athlètes à avoir exprimé leur mal-être face aux conditions dans lesquelles ils exercent désormais leur profession. C'est le cas de Davy Pröpper, international néerlandais (19 sélections, 3 buts) et joueur du PSV Eindhoven, qui a annoncé ce mardi mettre un terme à sa carrière de joueur de football professionnel, à seulement 30 ans.

Le milieu du PSV a justifié sa décision par un manque de motivation et par l'isolement dû à la pandémie. Pröpper a été libéré de son contrat avec le club du sud des Pays-Bas, qui devait durer jusqu'à la mi-2023, a indiqué le PSV dans un communiqué publié dans le journée.

"Comme un soulagement"

Dans ce texte, Pröpper explique les raisons de son choix: "Je trouve qu'il est exceptionnellement difficile de garder la discipline nécessaire pour une performance optimale et d'avoir ma vie complètement dominée par un calendrier de football effréné." "La période corona et le manque de visites de la famille et des amis ne m'ont pas fait du bien non plus", a ajouté Pröpper, faisant référence à son contrat précédent en Angleterre, où il a joué pour l'équipe de Brighton entre 2017 et 2021.

Le milieu était revenu au PSV en juin dernier, expliquant qu'il espérait que jouer dans son ancien club lui "ramènerait la joie de jouer au football". "Malheureusement, cela ne s'est pas avéré si facile, en partie parce que je ne me sens pas à l'aise dans la culture du football", a-t-il confié, avant de préciser : "J'ai pris la décision avant Noël, et c'était comme un soulagement. C'est comme ça que j'ai su que c'était le bon choix."

Un championnat remporté en 2016 avec le PSV

"Nous espérions que Davy jouerait un rôle dans les succès du PSV, mais j'apprécie son honnêteté, envers lui-même et envers le club, a expliqué John de Jong, le directeur technique du PSV, dans le communiqué publié par le club. Le PSV lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a réalisé au club durant toutes ces années, et pour le titre d'Eredivisie remporté en 2016."

Lors de son premier passage au PSV entre 2015 et 2017, Pröpper avait ainsi remporté le championnat local, son plus grand trophée durant sa carrière de joueur. Mais comme il l'a résumé, "ce n'est plus ce que je veux et c'est pourquoi j'arrête maintenant". Formé au Vitesse Arnhem où il a effectué ses débuts en championnat des Pays-Bas en 2010, Pröpper aura disputé 388 matchs en club, pour 46 buts inscrits.